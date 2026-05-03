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Barcelona

Santo Porcello
Foto: Santo Porcello | Santo Porcello
Foto: Santo Porcello

La ruta del spritz

Os proponemos cinco direcciones de la ciudad donde disfrutar del aperitivo veneciano más icónico

Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Si nos subimos a una máquina del tiempo y aterrizamos en torno a 2010 —y los años que siguieron— nos encontraríamos con el spritz en pleno auge. Fue la época en la que este aperitivo italiano se convirtió en un imprescindible internacional: una mezcla de vino blanco o prosecco, un bitter como Campari o Aperol y un toque de soda, servido con hielo y una rodaja de naranja.

Pero su historia viene de lejos. A principios del siglo XIX, los soldados del Imperio austrohúngaro ya rebajaban el vino local Tocaj (hoy Friulano) con agua con gas porque lo encontraban demasiado intenso. El nombre, según la teoría más extendida, deriva del alemán spritzen, 'salpicar', en alusión a esa mezcla improvisada.

Spritz ricos, ricos 

Todos los espacios que os proponemos son bares y restaurantes italianos donde el spritz se disfruta como debe: en clave relajada, acompañado de pasta fresca, pizzas, panini o tablas de quesos y embutidos, según lo que pida el momento.

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Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Time Out Market Barcelona

Seguro que ya conocéis el Time Out Market del Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum: un espacio de 5.250 m² que reúne una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares, dos de ellos al aire libre, con vistas espectaculares a la ciudad.

Lo que quizá no sabíais es que los sábados de primavera acoge el DJ Golden Hour Aperol Spritz. Durante esos mediodías, la terraza Xaloc se transforma en el lugar ideal para tomar el aperitivo italiano, con el mar de fondo y sesiones de DJ.

Spritz para todos los gustos

Spritz Mania

  • Italiana
  • Sant Antoni
Spritz Mania
Spritz Mania
Foto: Spritz Mania

El nombre Pummarola —'tomate' en napolitano— es en realidad un guiño al apodo de Rosa Donna Rummo, fundadora del primer restaurante en Nápoles en 1945, conocida por recorrer la ciudad en su Fiat 500 rojo en busca de producto fresco. Décadas después, uno de sus nietos, Antonio, lo trajo más cerca con locales en Sant Antoni, el Born e Ibiza. Aquí se despachan pizzas napolitanas fieles a la tradición y son deliciosas. 

Puerta con puerta, está el Spritz Mania (de los mismos dueños), un anexo dedicado al aperitivo italiano. Hay seis versiones de spritz para elegir —Aperol, Campari, Cynar, Hugo, Limoncello y Crodino—, además de negronis, cócteles, cervezas y licores italianos. ¿Lo mejor? Pedir lo que sea y disfrutarlo tranquilamente en la terraza.

Dónde:

Pummarola: Ronda de Sant Pau, 59 (Sant Antoni)
Spritz Mania: Parlament, 58 (Sant Antoni)

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Algrano Bistro

  • Italiana
  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
Algrano Bistro
Algrano Bistro
Foto: Algrano Bistro

Lorenzo Fossi y Gabriele Milani, con trayectoria en Lasarte y en el Monument Hotel —ambos proyectos bajo el sello de Martín Berasategui—, son los impulsores de Algrano Bistró. Cuentan con dos locales: uno en Sant Antoni, abierto en 2021, y otro en el Eixample Dret, inaugurado en 2025. Sin duda, destacan como uno de los mejores lugares de Barcelona para disfrutar de pasta fresca: la elaboran a diario y el pastaiolo la trabaja a la vista del cliente.

En cuanto a la bebida, además de una cuidada selección de vinos, ofrecen aperitivos y cócteles clásicos como el imprescindible Spritz, Bellini, Rossini, Espresso Martini y un Bloody Mary con un marcado toque italiano.

Dónde:

Tamarit, 104 (Sant Antoni)
Casp, 55 (Eixample Dret)

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Santo Porcello

  • Bar de bocadillos
  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
Santo Porcello
Santo Porcello
Foto: Santo Porcello

En Italia hay mucho más que pasta y pizza. En Santo Porcello lo demostraron ya en 2018, cuando empezaron a servir 'panini' en una ciudad donde este bocadillo italiano —relleno de embutidos, verduras, queso y salsas— aún era poco conocido. El local es, a la vez, bodega, charcutería y quesería, por lo que sus tablas de embutidos y quesos, así como sus focaccias, merecen especial atención. 

En la parte líquida, el Spritz —cómo no— ocupa un lugar central dentro de su oferta 100 % italiana, con hasta cinco versiones: Campari, Limoncello, Cynar, Sarti y Bianco.

Dónde:

Sepúlveda (Sant Antoni)
Passatge Maiol, 1 (Eixample Dret)

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Benditto

  • Bares de tapas
  • Dreta de l'Eixample
  • Crítica de Time Out
Benditto
Benditto
Foto: Benditto

Es mitad 'bottega' italiana, mitad vermutería catalana. Para saciar el apetito, ofrece embutidos italianos poco habituales por estos lares barceloneses, como la 'sbriciolona' (condimentada con semillas de hinojo), quesos, encurtidos de Perelló 1898 y platillos para compartir.

Para calmar la sed, se puede optar por los spritz habituales y un par de versiones más inusuales, de limoncello y de amaretto, además de una decena de tipos de vermut y varios cócteles clásicos.

Dónde: Bailèn, 158 (Eixample Dret)

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La Fame

  • Italiana
  • El Clot
La Fame
La Fame
Foto: La Fame

La Fame es un pequeño restaurante italiano en el Clot. Dirigido por el romano Gabriele Munari y el sardo Federico Perrotti, recurren al recetario de sus 'nonnas' para ofrecer platos populares como los 'culurgiones', una pasta rellena típica de Cerdeña, o las croquetas romanas 'supplì'. De vez en cuando también se permiten licencias más personales, como sus 'fusilli' de espirulina. Su menú de mediodía, a 13,50 euros, merece mucho la pena.

¿Os apetece un Spritz? Podéis disfrutarlo en su terraza, el plan perfecto para acompañar la comida o alargar la sobremesa al aire libre.

Dónde: Consell de Cent, 621 (Sant Martí)

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