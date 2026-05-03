Os proponemos cinco direcciones de la ciudad donde disfrutar del aperitivo veneciano más icónico

Si nos subimos a una máquina del tiempo y aterrizamos en torno a 2010 —y los años que siguieron— nos encontraríamos con el spritz en pleno auge. Fue la época en la que este aperitivo italiano se convirtió en un imprescindible internacional: una mezcla de vino blanco o prosecco, un bitter como Campari o Aperol y un toque de soda, servido con hielo y una rodaja de naranja.

Pero su historia viene de lejos. A principios del siglo XIX, los soldados del Imperio austrohúngaro ya rebajaban el vino local Tocaj (hoy Friulano) con agua con gas porque lo encontraban demasiado intenso. El nombre, según la teoría más extendida, deriva del alemán spritzen, 'salpicar', en alusión a esa mezcla improvisada.

Spritz ricos, ricos

Todos los espacios que os proponemos son bares y restaurantes italianos donde el spritz se disfruta como debe: en clave relajada, acompañado de pasta fresca, pizzas, panini o tablas de quesos y embutidos, según lo que pida el momento.

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