Creps al Born

Time Out dice

La entrada engaña: nunca dirías que esta crepería esconde una de las mejores barras de Barcelona. La clave es superar la tirria inicial y adentrarse en este espacio recargado, sobrado de ritmo y presidido por una barra señorial: un tronco de árbol partido.



Enseguida se dará cuenta de que las crepes son la propina de una coctelería atrevida y con sentido del humor, un factor que se echa de menos en las barras más tradicionales. Los cócteles de Crepes el Born se cuidan hasta el más mínimo detalle. Cero caspa. Ingredientes premium. Estética sorprendente. Creatividad al límite. Elegancia. Innovación ... Muy neoyorquino. Y el show está garantizado.



Los 'bartenders', ataviados con un delantal tejano 'hipster', son como colas de lagarto: se retuercen, tienen espasmos, hacen volar botellas y se mueven al ritmo de la exquisita selección musical. Ray Charles y Aretha Franklin llaman por los altavoces, el 'bartender' mece las luces, se dispara la locura mientras hundo la nariz en un Margarita impecable, equilibrado, venenoso. Las lecturas más creativas tienen su coña. Atención al Menorca Mule -con Xoriguer-o al Naughty Colada ... En serio, ¿quién necesita crepes mugrientas con cócteles de película? Como dice el lema del bar: "El tequila es más barato que la terapia". Hablamos el mismo idioma.