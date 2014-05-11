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Barcelona

Krampus
Foto: Krampus | Krampus
Foto: Krampus

Cinco creperías imprescindibles de Barcelona

¿Os chiflan los creps y las galettes? ¡Continuad leyendo!

Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Los crepes son un símbolo de la gastronomía y del orgullo francés, al igual que los croissants y las baguettes. Existe una leyenda que cuenta que fueron inventados en el siglo XIII, cuando una ama de casa bretona derramó accidentalmente unas gachas de trigo sarraceno de un caldero sobre una piedra de cocción plana. ¡Bendito error! Fuera quien fuera quien los creó, le damos las gracias eternamente. Dulces (hechos con harina de trigo) o salados (elaborados al estilo bretón, con harina de trigo sarraceno), minimalistas con apenas un par de ingredientes o recargados con mil combinaciones. Nos encantan y nos apetecen siempre.

Crepes y galettes made in Barcelona

En este listado encontraréis cinco bares y restaurantes donde devorar desde los crepes y galettes más canónicos y tradicionales ('au citron', con un chorrito de limón y azúcar, o el Suzette, con mantequilla, azúcar, zumo de naranja, triple sec y flambeado con brandy) hasta propuestas más creativas y originales, con guiños a cocinas foráneas que poco tienen que ver con los croissants ni las baguettes.

¡NO TE LO PIERDAS! Los mejores restaurantes franceses de Barcelona

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Las mejores creperías de Barcelona

Creps Barcelona

  • Francesa
  • Esquerra de l’Eixample
Creps Barcelona
Creps Barcelona
Foto: Creps Barcelona

Desde 1999, en la esquina de Enric Granados con Mallorca, este local trabaja galettes y creps siguiendo recetas propias y tradición bretona. Las galettes, elaboradas con trigo sarraceno ecológico sin gluten ni grasas añadidas, incluyen opciones clásicas como espinacas y queso con miel, y otras más modernas como la 'pulled' de pollo, huevo y verduras confitadas. Los creps dulces, con harina de trigo, ofrecen hasta dieciséis versiones, y no falta la Suzette flambeada. También hay entrantes variados, ensaladas como la Niçoise y una amplia carta de bebidas. Aquí podéis desayunar, comer, merendar y cenar. Cuenta con terraza.

Dónde: Enric Granados, 38 (Eixample Esquerre)

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Creps al Born

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Creps al Born
Creps al Born
Foto: Creps al Born

Quizás el nombre engaña un poco. Es una crepería, sí, pero también una coctelería en mayúsculas. Empecemos por los crepes. Podréis elegir entre ocho salados bien cargados con distintos quesos, verduras, jamón, sobrasada e incluso guacamole, y seis dulces, personalizables con seis toppings y, como broche final, flambé o con una bola de helado de vainilla. De su barra señorial salen cócteles cuidados hasta el más mínimo detalle. Cero caspa. Ingredientes premium. Estética sorprendente. Creatividad al límite. Elegancia. Innovación… Y el espectáculo está garantizado.

Dónde: Passeig del Born, 12 (Born)

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Krampus

  • Barcelona
Krampus
Krampus
Foto: Krampus

Krampus es una crepería-bistró inaugurada en 2002 que apostó desde el principio por los galettes y los creps. Entre sus 16 opciones saladas se encuentra una selección original que incorpora influencias internacionales, como la galette thai —con gambas, salsa de coco, lima kaffir, citronela, ajo, chile y cebolla confitada—. Para los más golosos, ofrecen nueve propuestas que van desde clásicos como limón con azúcar o la Suzette, hasta creaciones inspiradas en la repostería como el strudel o el 'lemon pie'. ¿Su última apuesta? Creps japoneses tipo nube, dulces y salados. Solo trabajan con harinas sin gluten

Dónde: Saragossa, 89 (El Putxet i el Farró)

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Crêperie Les 3 Pommes

  • Francesa
  • Eixample
  • precio 2 de 4
Crêperie Les 3 Pommes
Crêperie Les 3 Pommes
Foto: Crêperie Les 3 Pommes

Nelly y Frédéric llegaron a Barcelona en los años 90 con un objetivo claro: abrir una crepería bretona auténtica y acogedora. La carta de galettes es prácticamente inacabable. Para cenar ofrecen tres menús: el sibarita (con ensalada, dos galettes y un crepe dulce), el sin gluten (dos galettes saladas y un crepe dulce) y el vegetariano (dos galettes y dos creps). Trabajan con producto de proximidad y también con ingredientes importados de Francia, como la sidra 'sucié bouché', Orangina, licor de cassis, Picon bière, además de quesos y patés.

Dónde: Aragó, 150 (Eixample Esquerre)

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Crêperie Bretonne

  • Barcelona
Crêperie Bretonne
Crêperie Bretonne
Foto: Crêperie Bretonne

En Barcelona se comen creps desde 1969, cuando madame Ricau —ya jubilada— abrió el primer establecimiento de la ciudad dedicado a ellas. Si sois más de galettes, encontraréis seis opciones en carta. Atención a la 'ratatouille', con pisto y queso de cabra. Si preferís los creps, hay nueve variedades que combinan clásicos franceses con algún guiño local muy interesante, como el Montserrat, con miel, mató y nueces garrapiñadas. Recientemente, el local ha sido renovado y luce ahora un aire más parisino, sin perder su esencia original.

Dónde: Balmes, 274 (Sant Gervasi-Galvany)

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