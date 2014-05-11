Los crepes son un símbolo de la gastronomía y del orgullo francés, al igual que los croissants y las baguettes. Existe una leyenda que cuenta que fueron inventados en el siglo XIII, cuando una ama de casa bretona derramó accidentalmente unas gachas de trigo sarraceno de un caldero sobre una piedra de cocción plana. ¡Bendito error! Fuera quien fuera quien los creó, le damos las gracias eternamente. Dulces (hechos con harina de trigo) o salados (elaborados al estilo bretón, con harina de trigo sarraceno), minimalistas con apenas un par de ingredientes o recargados con mil combinaciones. Nos encantan y nos apetecen siempre.

Crepes y galettes made in Barcelona

En este listado encontraréis cinco bares y restaurantes donde devorar desde los crepes y galettes más canónicos y tradicionales ('au citron', con un chorrito de limón y azúcar, o el Suzette, con mantequilla, azúcar, zumo de naranja, triple sec y flambeado con brandy) hasta propuestas más creativas y originales, con guiños a cocinas foráneas que poco tienen que ver con los croissants ni las baguettes.

¡NO TE LO PIERDAS! Los mejores restaurantes franceses de Barcelona

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.





