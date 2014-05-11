Desde 1999, en la esquina de Enric Granados con Mallorca, este local trabaja galettes y creps siguiendo recetas propias y tradición bretona. Las galettes, elaboradas con trigo sarraceno ecológico sin gluten ni grasas añadidas, incluyen opciones clásicas como espinacas y queso con miel, y otras más modernas como la 'pulled' de pollo, huevo y verduras confitadas. Los creps dulces, con harina de trigo, ofrecen hasta dieciséis versiones, y no falta la Suzette flambeada. También hay entrantes variados, ensaladas como la Niçoise y una amplia carta de bebidas. Aquí podéis desayunar, comer, merendar y cenar. Cuenta con terraza.
Dónde: Enric Granados, 38 (Eixample Esquerre)