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Cenas románticas en un entorno bonito y que se adapta a todos los bolsillos. Esto es lo que podéis encontrar en este restaurante de Sarrià. La base de las tradicionales galettes bretonas se combina con ingredientes de todo el mundo en una cocina que es un obrador a la vista. Un ejemplo es la Italiana, con tomate seco y mozzarella dentro y aceite de albahaca por fuera. Tampoco se queda corta la de Pato, con una combinación de puerros, pétalos de jamón de pato y dátiles por encima de una base de emmenthal. Deliciosas.

Detalles

Dirección
Saragossa, 89
Barcelona
08006
Transporte
Fontana (M: L3), Gràcia (FGC),Sant Gervasi (FGC)
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