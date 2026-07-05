Time Out dice

"Lo más fácil sería hacer unas bravas", bromea Maia Álvarez ante la cara de sorpresa cuando habla de las lentejas en escabeche que prepara en la pequeña cocina de Filoso Bar, abierto en la primavera de 2026, y que forman parte de la carta. Abrir un bar de vinos y platillos no es nada original en Barcelona, es cierto. Hacerlo en el Camp de l'Arpa, buscando el equilibrio entre bar de barrio y una de estas bodegas de ambiente moderno, lo es un poco más. Convertir los escabeches caseros en tu sello de identidad, mucho más. Pero es que Tobias Derudi y Maialen Álvarez querían hacer algo diferente. Y parece que estos dos argentinos, ella en la cocina y él en la barra, lo están consiguiendo.

Además de las lentejas, que se sirven tibias con setas, verdura y un buen chorizo asturiano, ahora ofrecen también unos boquerones en escabeche deliciosos. Hechos también en casa, los preparan con cebolla, zanahoria y puerro, y se sirven acompañados de rebanadas de pan. Encontraréis, si es temporada, un escabeche de calçots a la brasa, porque la idea es ir jugando con esta preparación y la estacionalidad. La robata, la brasa japonesa, es otro de los pilares de la propuesta. Por aquí pasan pescados y también gambón, aunque por ahora el bistec tártar y el bocadillo de cordero son las estrellas de la carta. La propuesta es breve, con una docena de platos de precios moderados –nada pasa de los 19 euros– y pensados para compartir. La carta de vinos es el otro pilar de Filoso, que reivindica su esencia de bar de vinos donde también se come bien. O viceversa, con diez vinos a copas y una veintena de referencias locales.