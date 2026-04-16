Time Out dice

Quizá la fórmula más repetida de los últimos años en Barcelona es “platillos para compartir y vinos naturales”. Como siempre, hay lugares que la aplican sin ningún criterio y otros que saben perfectamente lo que hacen. Fugaz es uno de estos últimos. Abierto a principios de 2025, la propuesta gastronómica de este local íntimo y de aires vintage es fugaz, pero se recuerda con agrado. Es decir, el puñado de opciones para picar, los ocho entrantes y los cinco principales —en crudo, pasados por la brasa o asados, con una despensa que mira al mundo— cambian según la inspiración de la cocina y la temporada. Los raviolis de langostino, dashi de cebolla y daikon encurtido, y el rodaballo a la brasa con puerros confitados y su puré son un par de ejemplos.