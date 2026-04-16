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Fugaz
Foto: Fugaz | Fugaz

Fugaz

  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Esquerra de l’Eixample
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Quizá la fórmula más repetida de los últimos años en Barcelona es “platillos para compartir y vinos naturales”. Como siempre, hay lugares que la aplican sin ningún criterio y otros que saben perfectamente lo que hacen. Fugaz es uno de estos últimos. Abierto a principios de 2025, la propuesta gastronómica de este local íntimo y de aires vintage es fugaz, pero se recuerda con agrado. Es decir, el puñado de opciones para picar, los ocho entrantes y los cinco principales —en crudo, pasados por la brasa o asados, con una despensa que mira al mundo— cambian según la inspiración de la cocina y la temporada. Los raviolis de langostino, dashi de cebolla y daikon encurtido, y el rodaballo a la brasa con puerros confitados y su puré son un par de ejemplos.

Detalles

Dirección
Mallorca, 170
Barcelona
08036
Transporte
M: Hospital Clínic (L5)
Precio
€€€
Horas de apertura
De ma. a sá. de 13 a 17.30 y de 19 a 1 h. Do. de 12 a 17.30 h
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