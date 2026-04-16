Time Out dice

A pocos metros de la playa de la Barceloneta (tan cerca que en los meses de verano aprovechan la brisa marina como aire acondicionado), se encuentra este relajado bar de vinos naturales, antes conocido como Fervor. Su carta plant-based ofrece diez platillos para compartir con influencias eclécticas y sin complejos: desde Asia (baos rellenos de setas deshilachadas), pasando por Italia (focaccia con 'queso' de anacardos y trufa), hasta Argentina (setas ostra asadas con limón). El plato estrella de la casa es el vitello tonnato. Y en cuanto a bebidas, hay varias que van cambiando con frecuencia. Preguntad a los dueños —Vicky, Leo y Martín— y os dirán qué burbujas pedir.





