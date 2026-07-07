Time Out dice

¿Un bar Hi-Fi de vinos naturales en el Clot? Las tendencias gastronómicas también llegan al barrio y, con Poblenou a un paso, era solo cuestión de tiempo que abriera un espacio de este estilo. El resultado es un local que combina una cuidada selección de vinos de mínima intervención con una banda sonora tan importante como la propia carta.

Aquí se viene a beber, pero también a picar algo. Encontraréis platos pensados para compartir, como las alcachofas confitadas, el taco de panceta, la bomba de butifarra, la ensaladilla o un buen steak tartar. Y para poner el broche final, no faltan los postres caseros, con propuestas como la tarta de Idiazábal o una torrija que bien merece dejarse un hueco.

La buena música nunca falla. Organizan sesiones de DJ con regularidad —echad un vistazo a sus redes sociales antes de ir— y el equipo de sonido está a la altura de la propuesta. Un espacio de líneas contemporáneas, iluminación tenue, vinilos decorando las paredes y buen ambiente.