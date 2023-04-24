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Barcelona

L'Ascensor
© Maria Dias | L'Ascensor

Reseña

L'Ascensor

5 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Coctelerías
  • El Gòtic
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Este es un establecimiento del Gótico con más de 50 años de trayectoria, así que poca broma. Fijaos: se entra por un ascensor. Un local que es historia viva de la ciudad, de maderas y sofás rojos, que en los últimos años se ha consolidado como coctelería, aunque ellos sigan diciendo bar. Hacen cócteles –presten atención al Old Fashioned y al cada vez más de moda Mule–, pero las cervezas y los combinados clásicos siempre se pueden pedir. Aunque está junto a la plaza Sant Jaume, no extraño oír hablar catalán entre sus clientes, y es que el Ascensor mantiene parte de la clientela que le ha hecho funcionar este medio siglo.

Detalles

Dirección
Bellafila, 3
Gòtic
Barcelona
08002
Transporte
Jaume I (M: L4)
Precio
Horas de apertura
Todos los dias de 19 a 2 h. Viernes hasta las 2.30 h
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