Time Out dice

El Llevatapes es un bar minúsculo de Sant Andreu con una oferta corta pero muy bien afinada. Para comer, hay opciones frías, crudas y una buena colección de “molletes”. El más solicitado por la clientela, toda del barrio, es el de huevo en el nido: yema, lacón y provolone. El steak tartar tampoco se queda atrás; de estilo clásico y elaborado con ternera gerundense ecológica.

Además, encontraréis alguna ensaladita, montaditos, conservas y un poco de charcutería y quesos. Todos los vinos y vermuts se sirven por copas. Como no quieren abrumar a los clientes con cartas largas, ofrecen el vermut de la casa, también Izaguirre, y una decena de vinos blancos y tintos catalanes y españoles, escogidos con gusto.