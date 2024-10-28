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Barcelona

Local de Llevatapes
Foto: Llevatapes | Llevatapes

Reseña

Llevatapes

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • Sant Andreu
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

El Llevatapes es un bar minúsculo de Sant Andreu con una oferta corta pero muy bien afinada. Para comer, hay opciones frías, crudas y una buena colección de “molletes”. El más solicitado por la clientela, toda del barrio, es el de huevo en el nido: yema, lacón y provolone. El steak tartar tampoco se queda atrás; de estilo clásico y elaborado con ternera gerundense ecológica.

Además, encontraréis alguna ensaladita, montaditos, conservas y un poco de charcutería y quesos. Todos los vinos y vermuts se sirven por copas. Como no quieren abrumar a los clientes con cartas largas, ofrecen el vermut de la casa, también Izaguirre, y una decena de vinos blancos y tintos catalanes y españoles, escogidos con gusto.

Detalles

Dirección
Vintró, 5
Barcelona
08030
Transporte
Sant Andreu (M: L1)
Precio
Horas de apertura
De ma. a vi. de 19 a 23 h. Sá. de 12 a 15.30 y de 19 a 23 h
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