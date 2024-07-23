Time Out dice

Aquí encontraréis una carta breve con seis platillos para compartir y una década de principales; carne (albóndigas con salsa muhammara), pescado de temporada, pasta (orzo con estofado de mejilla y queso curado) y mucha verdura (ensalada de berenjena ahumada). Panos Koulentianos, propietario y alma del local, ofrece recetas griegas tradicionales, pero las ejecuta con el conocimiento técnico adquirido en los restaurantes en los que ha trabajado; Hytra de Atenas, Selene de Santorini, DiverXO de Madrid, entre otros. Un ejemplo de ello es el cordero 'patatato'; un plato de verbena típico de la isla de Amorgos. Allí se utiliza una sola olla para hornear el tubérculo y la carne a la vez. Aquí, él la hace a baja temperatura y la presenta desmigada. Ningún plato de la carta supera los catorce euros. Los vinos naturales son los otros grandes protagonistas. Los selecciona la distribuidora Satyros Wine y todos están elaborados por pequeños productores catalanes, españoles e italianos, pero sobre todo griegos. ¿Dos motivos más para ir al Mula? La excelente música y la terracita, que es gloria bendita.