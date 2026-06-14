Time Out dice

Es el hermano pequeño de Bar Pimentel, también en el Born, y se centra en el producto de lonja: marisco y pescado fresquísimo que pasa por la plancha, la freidora o la parrilla robata. Cero carne, cero. ¿Embutidos? Sí, pero marinos: mojama, bottarga y huevas de lisa curada. ¿Pincho moruno? Sí, pero el pollo se sustituye por merluza. ¿Huevos rotos? Sí, pero el jamón se reemplaza por gambas rojas. ¿Carrillera? Sí, pero el cerdo se cambia por atún Balfegó. Vinos naturales y de mínima intervención de perfil fresco, salino y marino. Cócteles también marineros: el Dry Martini se elabora con infusión de ostras y piparra.

El local es pequeño, con azulejo blanco, barra de acero inoxidable y taburetes rojos. Pertenece al Grupo Amicks (Casa Pepi, Sr Antúnez, V de Vermut, etc.).





