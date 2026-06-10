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Barcelona

Sr Antúnez
Foto: Sr Antúnez | Sr Antúnez

Sr. Antúnez

  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • Gràcia
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

El local que acogió una de las primeras coctelerías de Gràcia, el Mrs. Brown, se convirtió después en bar de tapas con el Antúnez, hasta que el grupo restaurador Amicks se hizo cargo en el verano de 2025 para transformarlo en una especie de bistró mediterráneo de barrio. Ahora se llama Sr. Antúnez y rinde homenaje a este doble pasado.

Por un lado, encontrarás coctelería clásica con algún toque de autor; por otro, tapas de toda la vida (gildas, bravas, ensaladilla rusa, croquetas) y platillos (puerros confitados con queso comté y miel de trufa, meloso de carrillera de cerdo con parmentier, huevos fritos con foie y gamba roja). Las tortillas son siempre un acierto. Si no eres de cócteles, hay vinos naturales y de mínima intervención.

Detalles

Dirección
Neptú, 18
Barcelona
08012
Transporte
M: Diagonal (L3, L5)
Precio
€€
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