Han pasado años desde que Paradiso abrió en el Born, escondida tras la fachada del Pastrami Bar. Lo que en un principio comenzó como una coctelería creativa clandestina, hoy ofrece una de las mejores barras del mundo, reconocida por The World’s 50 Best Bars, y acompañada de una carta de bocadillos firmada por Rooftop Smokehouse.

Bajo el liderazgo de Giacomo Gianotti, destaca por la elaboración y presentación de cada copa, convirtiéndolas en auténticas obras maestras de precisión e ingenio. Disponen de un laboratorio de I+D donde se crean los acompañamientos comestibles y se embellecen los cócteles. Las colas pueden ser largas, pero cuentan con un sistema de reservas para gestionarlas. Pertenece al Grupo Confiteria.

Dónde: Rere Palau, 4