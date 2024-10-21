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Barcelona

Ikoya Izakaya
Irene Fernandez | Ikoya Izakaya
Irene Fernandez

Los mejores restaurantes del Born

Tapas, arroces, mexicanos, italianos, cocina de autor... Los lugares del barrio donde siempre coméreis bien

Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
Colaborador: Mireia Font
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Hemos recorrido la ciudad barrio a barrio, calle a calle, en busca de los mejores restaurantes. Ni de los más caros, ni de los más modernos, ni de los más exóticos: solamente los que más nos gustan. El Born es quizás el barrio de Barcelona que concentra mejores mesas por metro cuadrado, y los años de afluencia turística no han desvirtuado la oferta de un núcleo de Barcelona que aún conserva muchos lugares donde se respira el localismo universal que atrae a decenas de miles de visitantes cada año. ¡Aquí los tenéis!

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Coctelerías

Paradiso / Pastrami Bar

  • Coctelerías
  • El Gòtic
  • Crítica de Time Out
Paradiso / Pastrami Bar
Paradiso / Pastrami Bar
Foto: Coctelería Paradiso

Han pasado años desde que Paradiso abrió en el Born, escondida tras la fachada del Pastrami Bar. Lo que en un principio comenzó como una coctelería creativa clandestina, hoy ofrece una de las mejores barras del mundo, reconocida por The World’s 50 Best Bars, y acompañada de una carta de bocadillos firmada por Rooftop Smokehouse.

Bajo el liderazgo de Giacomo Gianotti, destaca por la elaboración y presentación de cada copa, convirtiéndolas en auténticas obras maestras de precisión e ingenio. Disponen de un laboratorio de I+D donde se crean los acompañamientos comestibles y se embellecen los cócteles. Las colas pueden ser largas, pero cuentan con un sistema de reservas para gestionarlas. Pertenece al Grupo Confiteria.

Dónde: Rere Palau, 4

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Monk

  • Coctelerías
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Monk
Monk
Irene Fernandez

La coctelería Monk, del Grupo La Confiteria, se encuentra escondida tras una tienda de ultramarinos dentro de un edificio de finales del siglo XVIII, camuflada bajo una fachada realista a prueba de bombas. Encontrar la puerta de entrada forma parte de la diversión. Una vez dentro, os encontraréis con un bar único en su categoría, una fusión de gótico y arte lumínico que os transporta a un universo paralelo al estilo de un parque de atracciones. El jefe de coctelería, Giacomo Gianotti, lo considera el hermano mayor de Paradiso y destaca por su atmósfera más relajada.

La carta, inspirada en la cultura popular y especialmente en el cine y la música, toma como referencia a Stanley Kubrick o a Sigur Rós para crear cócteles de autor totalmente fotogénicos.

Dónde: Abaixadors, 10

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Especiarium

  • Coctelerías
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Especiarium
Especiarium
FOTO: Time Out Barcelona

Este establecimiento apuesta por una coctelería inspirada en el mundo de las especias. Con Antonio Naranjo como socio, reconocido por sus creaciones casi alquímicas en Dr. Stravinsky, el local ofrece un ambiente cautivador. El pasillo de bronce y madera invita a descubrir los barriles experimentales con mezclas sorprendentes que alberga en su interior.

Todos los licores de los cócteles incorporan alguna especia, a través de infusiones, maceraciones o fat-wash, una técnica que intensifica el sabor de los alimentos grasos. Aquí, la estrella es el sabor, y cada presentación está cuidada hasta el último detalle. Cócteles como el Carpato, el Blancaloma y el Birlik Paloma son tres de sus imprescindibles.

Dónde: Princesa, 29

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Bares

Bar Super

  • Cocina creativa
  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Bar Super
Bar Super
Foto: Iker Morán

En Bar Super, abierto en 2025 junto al Mercado de Santa Caterina, la cocina es la gran protagonista, con una carta de vinos con personalidad que acompaña, pero no eclipsa, la comida. El proyecto de los hermanos Colombo (Bar Brutal, Xemei), con Jordi Colpani al frente de los fogones, se nutre directamente del mercado: producto fresco, platos de temporada y sugerencias diarias según lo que llega a los puestos.

En la carta conviven navajas a la plancha, flores de calabacín en tempura, cecina de caballo y una ensalada de tomate de referencia. La carta de vinos cuenta con unas 200 referencias, casi todas de mínima intervención. El local, amplio y luminoso, dispone de una cómoda barra baja que invita a quedarse.

Dónde: Plaça de Santa Caterina 3

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Bar Brutal

  • Bares de vinos
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Bar Brutal
Bar Brutal
Foto: Monika Frias

La reverencia por la religión del barril y el rayo y la presión vecinal llevaron a los gemelos Colombo, propietarios del restaurante Xemei y Bar Super, a combinar una tienda de vinos en la entrada con el mantenimiento de una barra de vinos a granel y botas. Con unas ¡2000 referencias de vinos! todos ecológicos o biodinámicos de todo el mundo, sin ningún tipo de química o aditivo, ya precios ni caros ni baratos, en una franja muy interesante. Una taberna de estilo antiguo que vende vermut, a chorro.

De la pequeña cocina del bar salen platos de poca temperatura: ahumados, macerados, curados y marinados. Maridajes brutales. Para comer, es necesario reservar. Para solo beber, no.

Dónde: Princesa, 14

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Bar del Pla

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Bar del Pla
Bar del Pla

En cuanto entráis, el atractivo es inmediato. La barra de mármol, repleta de delicias, resulta fascinante. Los platos del día, las tapas y los platillos clásicos, todos de una ejecución impecable, son la esencia misma de este establecimiento. Es imperdonable no probar las croquetas de calamar con tinta, el canelón de la casa y el tartar de buey con foie gras. Además, la innovación se hace presente con platillos como la coliflor en tempura y el brioche de rabo de toro. La carta de vinos, con selecciones tanto catalanas como internacionales, ofrece botellas que son auténticos tesoros difíciles de encontrar.

La reputación de este lugar, tanto en la ciudad como fuera de ella, es más que merecida: devoción por el buen producto y trato al cliente excelente.

Dónde: Montcada, 2

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Canvis Nous

  • Bares de vinos
  • Ciutat Vella
Canvis Nous
Canvis Nous
Foto: Canvis Nous

Puede que estéis hartos de tantos bares de vinos naturales. Lo entendemos perfectamente, pero Canvis Nous puede conseguir que os reconciliéis con ellos. Etiquetas de vinos muy interesantes, seleccionadas por The Natural Wine Company, personal experto en recomendaciones y una carta con solo seis platillos para compartir (incluido un postre). Eso significa que los clavan: el apionabo asado con salsa de queso azul, piel de pollo crujiente o el conejo al vino tinto con cebolletas, panceta ibérica y salvia son solo un par de ejemplos.

En los fogones, Miguel Rojas (ex Bandinis e Igueldo), y en sala, Alfredo López, un tándem espléndido. La clientela, joven, con ganas de pasarlo bien pero sin desmadrarse.

Dónde: Canvis Nous, 8

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La Vinya del Senyor

  • Mediterránea
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
La Vinya del Senyor
La Vinya del Senyor
Foto: La Vinya del Senyor

Fundado en 1997, es uno de los 'wine bares' más veteranos de la escena vinícola de la ciudad. Justo enfrente de la basílica de Santa María del Mar, cuenta con más de 3.000 referencias con una gran representación de vinos de proximidad de Cataluña y España y ofrece una selección quincenal de más de veinte vinos a copas. ¿Queréis degustar vinos internacionales? También podréis. ¿Os entusiasma el jerez? Aquí tienen más de 70. Para acompañar la bebida, tenéis conservas, embutidos, quesos y platillos de base catalana; albóndiga con salsa de setas, morro de bacalao con salsa de tomate, canelón de asado con bechamel trufada, etc. Todo de primerísima calidad.

La Vinya del Senyor tiene una de las terrazas más preciadas de la ciudad. Sí, mucha clientela es guiri, pero eso no afecta a la cuidada selección de botellas.

Dónde: Pl. Santa Maria, 5

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Mundial Bar

  • Ciutat Vella
Mundial Bar
Mundial Bar
Foto: Mundial Bar

Abierto en 1925 por Miquel Tort Robiralta, este bar se convirtió en un punto de encuentro de boxeadores y de la intelligentsia de izquierdas de la ciudad, con nombres habituales como el Guti, Santiago Carrillo o García Márquez. Tras su cierre en 2021, el grupo Confitería (Dr. Stravinsky, Paradiso, Monk, Focacha, etc.) recupera el espacio en 2025 con la intención de mantener su espíritu popular y precios asequibles.

El local conserva el alma de bar clásico de fritura, plancha y concha, ahora con la cocina de Cristina Pérez, formada en Font del Gat y Sagardi. Su propuesta es breve pero precisa, dividida en plancha, bocadillos, guisos, fritos y marisco, con platos como bocadillo de pulpo frito, cazón en adobo o callos marineros con vieiras.

Dónde: Plaça de Sant Agustí Vell, 1

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Bar Joan

  • Bar de bocadillos
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Bar Joan
Bar Joan
Scott Chasserot

Escondiditos dentro del mercado de Santa Caterina hay un tesoro que se conserva con el paso de los años. El Bar Joan, una perla en forma de restaurante donde podréis disfrutar desde un fabuloso capipota para el desayuno hasta un bocadillo de chistorra que os volverá a la vida. Amabilidad y trato cercano detrás la barra, como si los conocierais de toda la vida, ¡vaya! Sumadle buena cocina catalana y ... ¡nada más reconfortante! Al mediodía deberéis hacer cola.

El menú que sirven es sencillo (de aquellos que te cuidan: bastante plancha y verdura), pero excelente y el producto, claro, no puede ser más fresco tratándose de un bar de mercado. ¡Aviso! El arroz negro tiene muchos adeptos, preguntad qué día lo tienen y Reservad!

Dónde: Av. de Francesc Cambó, 16

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Joanet

  • Española
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Joanet
Joanet
Scott Chasserot

Otro rincón bien guardado del Born: el Joanet. En este restaurante, con más apariencia de bar de barrio que de local 'cool' como los que abundan a su alrededor, cuidan y miman como nadie: pescados a la plancha, carnes de calidad, verduritas... sin demasiadas filigranas, pero perfecto para al mediodía de cualquier día laborable en que después hay que volver al trabajo y, a ser posible, sin un peso en el estómago que impida seguir adelante. El menú perfecto para guardar la línea, vaya.

El comedor está lleno de 'working class' que encuentra un refugio en la comida casera y en la terraza os sentiréis como en el café del pueblo. Las tardes de los fines de semana ofrecen tapas hechas con amor, como las de los bares de toda la vida.

Dónde: Pl. de Sant Agustí Vell, 6

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Fast Eddie's

  • Hamburguesas
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Fast Eddie's
Fast Eddie's
Foto: Fast Eddie's

Fast Eddie’s nació en el Born como el proyecto de Edward White, que empezó vendiendo hamburguesas de pollo frito a domicilio durante la pandemia y acabó provocando colas diarias. Junto a sus socios de la coctelería Carlos and Matilda, abrió el primer local en 2021 con una idea clara: volver a lo básico. Smash burgers sin artificios, carne de calidad, pepinillos, queso y salsas clásicas. La 'cheeseburger' es la reina absoluta, jugosa, directa y adictiva. También hay pollo frito, coliflor y especiales semanales. Las patatas 'shoestring' y la cerveza barata completan el plan.

Todo viene de proveedores locales del Mercat de Santa Caterina y de la panadería de barrio. En 2024 abrieron segundo local en el Raval. 

Dónde: Carders, 6

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Restaurantes: cocinas locales

Parada Torres

  • Bares de tapas
  • Ciutat Vella
Parada Torres
Parada Torres
Foto: Parada Torres

Parada Torres, en el Mercat de Santa Caterina, es el bar-restaurante de Javier y Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres) junto al grupo restaurador Pantea (Eldelmar). Un proyecto que les devuelve al terreno del bar de mercado, con la memoria familiar muy presente y la abuela Catalina como hilo conductor del relato gastronómico. El espacio es amplio y luminoso, articulado alrededor de una gran barra circular de mármol que actúa como epicentro del local, con cocina ininterrumpida y un comedor abierto al mercado, con vistas a la calle.

La cocina apuesta por la sencillez bien ejecutada: platos de mercado, precios ajustados y una carta breve que combina vermuteo, clásicos fríos, frituras y plancha de carne y pescado. Deliciosos el pepito de lomo, la tortilla de cebolla confitada y los macarrones gratinados.

Dónde: Mercat de Santa Caterina - Av. de Francesc Cambó, 16

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Nardi

  • Bares de tapas
  • Ciutat Vella
Nardi
Nardi
Foto: Nardi

Es el hermano pequeño de Bar Pimentel, también en el Born, y se centra en el producto de lonja: marisco y pescado fresquísimo que pasa por la plancha, la freidora o la parrilla robata. Cero carne, cero. ¿Embutidos? Sí, pero marinos: mojama, bottarga y huevas de lisa curada. ¿Pincho moruno? Sí, pero el pollo se sustituye por merluza. ¿Huevos rotos? Sí, pero el jamón se reemplaza por gambas rojas. ¿Carrillera? Sí, pero el cerdo se cambia por atún Balfegó. Vinos naturales y de mínima intervención de perfil fresco, salino y marino. Cócteles también marineros: el Dry Martini se elabora con infusión de ostras y piparra.

El local es pequeño, con azulejo blanco, barra de acero inoxidable y taburetes rojos. Pertenece al Grupo Amicks (Casa Pepi, Sr Antúnez, V de Vermut, etc.).



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Galante

  • Ciutat Vella
Galante
Galante
Foto: Galante

Este espacio, a medio camino entre restaurante y bodega moderna, es la aventura gastronómica de José Varela (Grupo Varela), Joan Cales Ninou (El Xampanyet) y Joan Manubens (Passadís del Pep). De los fogones se encarga el chef Carlos Allué. Por cierto, el horario de cocina es ininterrumpido de 12.30 a 23.30 h. Aquí encontraréis tapas clásicas —bravas, ensaladilla rusa— y también influencias foráneas —como el taco de pollo teriyaki con salsa de setas ostra—. Todos los productos son de calidad: embutidos, quesos, conservas, ostras, etc. Los vinos corren a cargo de Vila Viniteca y las conservas, de la Ribera, dos comercios míticos del barrio.

Los sábados por la tarde hay rumba en directo. Pertenece al Grupo Varela.

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7 Portes

  • Española
  • La Barceloneta
  • Crítica de Time Out
7 Portes
7 Portes
Foto: 7 Portes

El 7 Portes es uno de los restaurantes más antiguos y emblemáticos de Barcelona, abierto en 1836, que desde el primer día ofrece una cocina tradicional y generosa. Aquí se rescatan y reinventan platos de cuchara y de tenedor en peligro de extinción, además de destacar en la preparación de arroces y paellas. Es difícil elegir su plato más mítico, aunque podrían ser los canelones trufados de Festa Major o el pijama con flan, nata, helado y, por supuesto, melocotón en almíbar, imitación del pêche melba, que ellos mismos inventaron.

Una visita obligada para los amantes de la buena mesa y también para los historiadores gastronómicos que quieran entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. La tradición, más viva que nunca.

Dónde: Passatge Isabel II, 14

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Arcano

  • Argentina
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Arcano
Arcano
Foto: Isabel Acevedo

Arcano ha evolucionado de su origen argentino a un restaurante barcelonés centrado en la brasa y en las carnes premium, sin renunciar a ese savoir-faire rioplatense. Bajo la dirección del chef Nicolás Limarino, la carta incorpora con fuerza el producto local y de temporada: huevos de payés a baja temperatura con setas, verduras del Baix Llobregat con romesco o tomates km 0 con encurtidos y aceitunas. El resultado es una cocina de brasa que mira a Cataluña sin perder identidad.

Ubicado en antiguas caballerizas del siglo XVII, con bóvedas históricas y piedra vista.

Dónde: Mercaders, 10

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Cadaqués

  • Catalana
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Cadaqués
Cadaqués
Scott Chasserot

Cadaqués es la apuesta del grupo Sagardi por la cocina del Alt Empordà, instalada en un antiguo bazar de los porches de Xifré. El restaurante reivindica una cocina de raíz, centrada en el fuego, los arroces y los guisos tradicionales, alejados de técnicas modernas y con un fuerte vínculo con el paisaje mediterráneo.

La carta gira en torno a los arroces cocinados desde cero con leña de sarmiento o chopo, con elaboraciones como el arroz brut de sepia y rape, de textura y sabor profundos. También destacan los platos de mar y montaña y los platillos ampurdaneses, entendidos como guisos generosos y de cocción lenta, como albóndigas con sepia o pies de cerdo rellenos con gambas y butifarra. El resultado es una cocina de producto, intensa y sin artificios, donde el fuego, el tiempo y el paisaje marcan el ritmo.

Dónde: Reina Cristina, 6

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Cal Pep

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Cal Pep
Cal Pep
Scott Chasserot

Los platos para compartir son el alma de Cal Pep, mientras que la barra es su corazón. Un espacio acogedor donde puedes llegar sin reserva, sentarte y simplemente disfrutar. Y si toca esperar un poco, podéis pedir una copa y entreteneros viendo cómo salen los platillos de los fogones.

Aquí no encontraréis una carta convencional; prefieren sorprender con tapas del día, muchas preparadas a la vista de los comensales. Si podéis elegir, no dejéis de probar la tortilla trempera, las alcachofas, la butifarra de foie gras con oporto y el corball a la donostiarra. Todos los platos comparten un denominador común: productos de temporada, elaborados con sencillez para resaltar su sabor auténtico.

Dónde: Pl. de les Olles, 8

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Carballeira Reina Cristina

  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Carballeira Reina Cristina
Carballeira Reina Cristina
Scott Chasserot

Abierto en 1944 por la familia gallega Millán, este restaurante nació como punto de encuentro de pescadores y trabajadores del puerto, con una cocina sencilla basada en caldos, sopas de pescado y sardinas a la brasa. Décadas después, el relevo lo tomó un cliente habitual, que mantuvo intacto su espíritu marinero y su enfoque centrado en el producto.

Hoy, el local sigue siendo un templo del marisco y el pescado fresco, con producto de primera como gambas de Vinaròs, mejillones del Delta del Ebro, langostinos de Palamós o percebes y ostras llegados de Galicia. La cocina abierta al comedor permite ver la preparación en directo, reforzando la experiencia. Entre sus platos más celebrados destaca un gazpacho de bogavante convertido en imprescindible del verano.

Dónde: Reina Cristina, 3

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Transatlàntic

  • Bar de bocadillos
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Transatlàntic
Transatlàntic
© Ivan Giménez

El Transatlàntic pasa desapercibido en un barrio donde despuntan los locales guiri friendly. Tumbas la esquina y toparás con este fabuloso bar restaurante, refugio del curriqui y el jubilado. Es restaurante de menús de trabajadores, de esos auténticos, ¡sí! Por las mañanas, bocadillos kilométricos para hartar los estómagos hambrientos. Al mediodía, menús dignos de los fogones más caseros.

Consejo: apresuraos a entrar si ve que en el cartel de la puerta dice que hay patatas de pobre –con chorizo, buenísimas–, macarrones generosos y lasaña casera. Y según como bacalao con chanfaina, fricandó y una excelente brinza, corte de ternera tendrísimo.

Dónde: Plaça de Victor Balaguer, 3

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Carmina

  • Catalana
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Carmina
Carmina
Foto: Grupo Isabellas

Carmina ocupa el histórico local del antiguo Senyor Parellada, y lo recupera el Grupo Isabella’s con una apuesta por la cocina catalana de fonda reinterpretada. El proyecto mantiene el espíritu del recetario tradicional, con platos de cuchara, sofritos largos y fondos bien trabajados que reivindican la cocina de siempre.

En la carta aparecen clásicos como las albóndigas con sepia, el fricandó con ceps o el suquet de pescado de roca, elaborados con generosidad y buen producto. También hay espacio para recetas de desayuno de tenedor, como la tripa a la catalana o el capipota, junto a alguna concesión contemporánea como el tartar de trucha con aguacate. Precios orientados al público turístico del centro.

Dónde: Argenteria, 37

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Veraz

  • Cocina creativa
  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Veraz
Veraz
Foto: Bar Veraz

Elegante y a la vez familiar, el restaurante del hotel The Barcelona EDITION presenta una carta casi de kilómetro cero, con los ingredientes más frescos del vecino Mercat de Santa Caterina, en un entorno cálido y moderno. Una gastronomía de mercado honesta y creativa a cargo de Pedro Tassarolo, arraigada en la tradición española y mediterránea, pero con un toque personal.

Desde el otoño de 2024, el Veraz da un salto de nivel con la incorporación de la chef Martina Puigvert Puigdevall, jefa de cocina de Les Cols, dos estrellas Michelin, como chef asociada. A su lado, la coctelería speakeasy Punch Room, considerada una de las mejores de la ciudad.

Dónde: Av. de Francesc Cambó, 14

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Tantarantana

  • Barcelona
Tantarantana
Tantarantana
Foto: Grupo San Telmo

Más de veinte años lleva el Tanta como vecino fijo en una de las callejuelas encantadas del Born, con cuatro paredes decoradas al estilo vintage y contemporáneo que le dan hospedaje como si fuera una casa de barrio. Es el primer restaurante del grupo San Telmo, liderado por Isidro Marqués, apasionado de la restauración y formado en la Hofmann. ¡Y se nota!

Basta con saborear alguna de las tapas del menú para comprobarlo: alitas de pollo con salsa hoisin, cítricos, tabasco y jengibre; o camembert frito con mermelada de tomate y tostaditas. ¡Que no falte el humor, por eso! Lo saborearéis en la sección de la carta Con un par, dedicada a los huevos en todas sus vertientes. Y no os perdáis los platos que mezclan mar y tierra, ¡os lameréis los dedos!

Dónde: Tantarantana, 24

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Fismuler

  • Cocina creativa
  • Ciutat Vella
  • Crítica de Time Out
Fismuler
Fismuler
Scott Chasserot

En Barcelona tenemos una gran variedad de propuestas de cocina de mercado, pero a menudo falta personalidad y originalidad. En un arroz de Fismuler, en cambio, encontramos mucho más que una receta común con almejas y acelgas, y lo mismo ocurre con sus menestras, navajas o buñuelos de bacalao. El concepto reside en el arte de exaltar los sabores de la sencillez. ¿Algunos ejemplos? Desde unas conchas variadas con mayonesa de kimchi y kale, hasta un pato mudo del Penedès, maíz dulce y mole amarillo. Para el postre, una de las tartas de queso más celebradas del mundo.

La magia es responsabilidad de tres ex El Bulli, que han sabido imprimir su toque personal. Pertenece al Grupo La Ancha.

Dónde: Rec Comtal, 17

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Llamber

  • Cocina creativa
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Llamber
Llamber
Llamber

Desde hace años, este restaurante del entorno del mercado del Born se ha consolidado como un faro gastronómico con alma astur-catalana, donde conviven la fabada, el cabrales y la cocina de mar y montaña. Su propuesta combina producto potente y recetas reconocibles con una mirada contemporánea.

En la carta aparecen platos como la fabada asturiana, la lubina con sanfaina, el pil-pil de piquillos con miniverduras o el solomillo de vaca con crema de cabrales, yuca frita y puré de manzana. Los postres mantienen el hilo asturiano con sorbete de sidra y fruta. La bodega es uno de sus grandes atractivos, con una selección cuidada y una sección protagonizada por enólogas referentes.

Dónde: Fusina, 5

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Sagàs

  • Hamburguesas
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Sagàs
Sagàs

Los hermanos Rovira, con estrella Michelin en el restaurante-masía Els Casals de Sagàs, tienen este local en Barcelona. Aquí practican el noble arte del bocadillo gourmet, relleno de la carne y la verdura que ellos mismos producen en su granja del Bages. 

En la carta, bocadillos sublimes que miran a Estados Unidos, Perú, Cuba, Vietnam, Italia y Corea y también propuestas de plato; tablas de embutidos, mollejas de cordero, tortilla, tartar y roastbeef. 

Dónde: Pla de Palau, 13

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Passadís del Pep

  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Passadís del Pep
Passadís del Pep
Foto: Passadís del Pep

Cerca de los cajeros automáticos del Pla de Palau se encuentra una discreta entrada que parece la escalera de un edificio de vecinos. Al final, sin embargo, se esconde un fantástico restaurante, abierto en 1980, que ofrece una de las mejores cocinas tradicionales de mercado de la ciudad. Joan Manubens, segunda generación, seduce con una propuesta gastronómica que huye de la carta extensa y apuesta por el producto.

Desde las deliciosas gambas hasta todo tipo de marisco, pasando por croquetas de jamón, guisos, pescados frescos y canelones caseros, su oferta satisface los paladares más exigentes. No es extraño que George Clooney, Robert De Niro, Francis Ford Coppola y Harrison Ford hayan pasado por aquí a lo largo de los años.

Dónde: Pla del Palau, 2

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Ten's

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Ten's
Ten's

La interpretación de un 'masterchef' supremo del concepto de la tapa. Jordi Cruz (Àbac) presenta las tapas de toda la vida hechas a su medida y desde una visión más creativa. Fijaos, por ejemplo, en los calamares a la andaluza con mayonesa de 'citronella' o las bravas con allioli espumoso y sofrito picante, así como un híbrido entre el taco y el bistec tártaro. Las raciones se pueden comer de forma individual, para compartir o en menú degustación.

Si queréis acceder al Olimpo Cruz (y conocer su estilo, que de eso se trata) pero no os podéis gastar la morterada que vale, esta es vuestra opción.

Dónde: Rec, 79

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Rooster & Bubbles

  • Catalana
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Rooster & Bubbles
Rooster & Bubbles
Foto: Rooster & Bubbles

Marc Martínez capitanea un restaurante con precios asequibles y una clara orientación al público local, con una historia familiar que se remonta a 1962. Su abuelo fue pionero en introducir el concepto del pollo a l’ast en Barcelona, así como la idea de maridar esta carne con cava. Rooster & Bubbles nace como una reinterpretación de aquella pollería familiar, con una carta concisa centrada en carnes a l’ast, ensaladas, tapas y bocadillos.

La recomendación es probar media ración de pollo a l’ast con patatas asadas y alioli, o dejarse sorprender por el cordero, el cerdo o el salmón ahumado. Cuentan con un segundo local en l’Eixample Esquerre.

Dónde: Pla de Palau, 12

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Restaurant La Estrella 1924

  • Catalana
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Restaurant La Estrella 1924
Restaurant La Estrella 1924
Scott Chasserot

La trayectoria de La Estrella 1924 es tan antigua como los orígenes de la Estación de Francia, cuando el mar casi llegaba a sus puertas y las barcas cargadas de pescado atracaban cerca. Jordi, Pau y Pepi, ahora cuarta generación al frente del restaurante, han mantenido viva la esencia del pasado mientras se adaptan a los gustos actuales.

Con cartas que cambian según la temporada, priorizan ingredientes frescos y de proximidad, acompañados de una selección de espumosos, vinos ancestrales, cervezas y vermut de pequeñas bodegas. El bacalao es una de sus especialidades, como también el canelón relleno de pato o el arroz a la llauna. En los postres, el espíritu casero continúa con suflés y mousses.

Dónde: Ocata, 6

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Estimar

  • Marisco
  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Estimar
Estimar
Scott Chasserot

Este local es una oda a la excelencia de los productos del puerto de Roses. Formado en elBulli, el chef Rafa Zafra ofrece una versión marinera del recetario tradicional con una única premisa: respetar el producto.

El espacio está gestionado por la quinta generación de la familia Gotanegra y se organiza como si fuera un pez: en la entrada, la cola, donde se sirven tapas rápidas como almejas gallegas o tartar de gamba roja con caviar; en el centro, pescados a la brasa y marisco; y en la parte final, la cocina, donde trabaja un equipo innovador que incluye un biólogo para estudiar cada especie que llega al restaurante. Una auténtica declaración de amor al mar.

Dónde: Sant Antoni dels Sombrerers, 3

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Restaurantes: cocinas foraneas

Osteria Borbotta

  • Italiana
  • Ciutat Vella
Osteria Borbotta
Osteria Borbotta
Foto: Osteria Borbotta

Escondido detrás de la focacceria Paninaro —de los mismos propietarios de Bronzo— hay un restaurante centrado en la cocina toscana. La carta es corta (ocho 'antipasti', seis primeros, tres segundos y cuatro postres), pero recoge la variedad de la gastronomía de la región: desde platos humildes como la 'pappa al pomodoro' hasta otros más refinados, como el carpaccio de ternera con radicchio, piñones y mayonesa de mostaza con alcaparras crujientes.

La pasta es artesanal y se prepara delante de los clientes. Los vinos son italianos y cambian semanalmente. Terminar con un tiramisú puede parecer un tópico, pero merece la pena. El local es pequeño y sencillo, con pocas mesas y muy juntas, así que reservar es casi obligatorio.

Dónde: Sabateret, 4

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Le Cucine Mandarosso

  • Italiana
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Le Cucine Mandarosso
Le Cucine Mandarosso
© María Dias

Le Cucine nos transporta a la auténtica cocina italiana que celebra los sabores tradicionales de la nonna con una excelencia que resulta familiar. Con una selección de ingredientes, muchos de ellos importados directamente de Italia, elaboran platos como la lasaña, los raviolis de bacalao con mantequilla y crema de garbanzos, los cecatelli con salsa de gorgonzola y los ñoquis con ricotta y berenjena. Los postres, como la 'crostata', la 'cassata' y los 'cannoli' sicilianos, destacan por su dulzura artesanal y también son uno de los puntos fuertes del menú del mediodía.

Cuentan con dos espacios diferenciados; el mejor es el situado junto a la entrada, perfecto para citas románticas. Siempre es mejor reservar mesa.

Dónde: Verdaguer i Callís, 4

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Murivecchi

  • Italiana
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Murivecchi
Murivecchi
© Ivan Giménez

Desde hace más de veinte años, el napolitano Ciro Espostio y su familia han convertido un local muy cerca del Parc de la Ciutadella en una auténtica delegación de Nápoles. Masa de pizza con fermentación de 72 horas, horno de leña que alcanza los 480 ºC y termina la cocción en 90 segundos, y una pasta que siempre se sirve al dente. Vale la pena seguirles en redes sociales, no solo por su gran número de seguidores, sino también por propuestas originales como el menú degustación de carbonara de los domingos: ñoquis a la carbonara, espaguetis a la carbonara con chips de pulpo y media pizza de carbonara y media de pistacho.

El menú del mediodía es un regalo teniendo en cuenta los precios del barrio; 18,50 euros.

Dónde: Princesa, 59

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Costa Pacífico

  • Mexicana
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Costa Pacífico
Costa Pacífico
© Marua Dias

En Costa Pacífico os encontraréis con algunos de los mejores ceviches de la ciudad en un local alegre, luminoso y sin pretensiones, donde se come bien y se está a gusto. Aquí, la clave está en el producto: elegís pescado fresco, una maceración precisa y combinaciones que juegan con especias y un picante bien medido que eleva cada plato. Su ceviche clásico es de los más redondos de Barcelona. También os conviene probar los tacos de pescado estilo Ensenada, con rebozado crujiente, col, mayonesa y aguacate.

Para beber, tenéis aguas frescas, micheladas, cheladas y margaritas bien hechas. Si vais al mediodía, el menú es una opción excelente y muy bien resuelta. Un mexicano marino que merece visita.

Dónde: Pl. de Sant Agustí Vell, 13

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Oaxaca Cuina Mexicana

  • Coctelerías
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Oaxaca Cuina Mexicana
Oaxaca Cuina Mexicana

Oaxaca reinterpreta la cocina mexicana desde Barcelona con una mirada de alta cocina y producto de proximidad. Aquí conviven recetas tradicionales pasadas por técnicas contemporáneas con ingredientes catalanes y una fuerte conexión con México. Apuntad: pulpo tatemado, mole con pollo del Prat, además de las tortillas y un guacamole preparado en mesa.

El restaurante se completa con una mezcalería de más de 200 referencias y una estética cálida de cuero, madera y acero. Incluso cuentan con huerta propia, de donde llegan chiles, jalapeños y nopales cultivados cerca de la ciudad. Al frente, el chef Joan Bagur firma una cocina de ida y vuelta entre México y Barcelona, con mucho oficio y respeto por la tradición.

Dónde: Pla de Palau, 19

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Tlaxcal Cantina & Taquería Gastronómica

  • Mexicana
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Tlaxcal Cantina & Taquería Gastronómica
Tlaxcal Cantina & Taquería Gastronómica
Scott Chasserot

Los tlaxcales son un postre típico del estado de Tlaxcala que se elaboran con masa de mazorca de maíz y azúcar y se moldean en forma de pan triangular o redondo. No lo sabíais, ¿verdad?

El propósito de esta cantina es éste: recuperar la cocina tradicional mexicana con un formato dinámico y jugar con platos que muchas veces no son suficientemente conocidos aquí (por eso no es de extrañar tener mexicanos de vecinos de mesa). Un ejemplo: el aguachile, plato típico de la costa pacífica de México, hecho con camarones crudos, chiles, limón, verduras frescas y agua. Vale la pena probar también la sopa de tortilla, los chilaquiles y las enchiladas.

Dónde: Comerç, 27

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Ikoya Izakaya

  • Japonesa
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Ikoya Izakaya
Ikoya Izakaya
Foto: Irene Fernandez

El grupo Sagardi y Hideki Matsuhisa, propietario de Koy Shunka, han unido fuerzas para crear una auténtica izakaya, el sueño del chef japonés. Ikoya es un espacio majestuoso equipado con una robata, donde Matsuhisa materializa su visión de la fusión entre el Mediterráneo y Japón, la misma que lo convirtió en el primer chef nipón con estrella Michelin en España (Koy Shunka).

A la brasa se pueden degustar platos como el rodaballo con yuzu, el hamachi (ricciola japonesa) y las kokotxas con kombu. También ofrecen sashimi, sushi, un par de ramen y postres tradicionales como el kakigori de frutas de temporada. Cuentan además con una de las mejores selecciones de sake del país, con una cincuentena de variedades.

Dónde: Av. de Francesc Cambó, 23

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El Japonés Escondido

  • Japonesa
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
El Japonés Escondido
El Japonés Escondido
Scott Chasserot

En pocas palabras, el izakaya del Grupo Tragaluz. Un espacio de cocina japonesa informal donde el joven chef Àlex Vall toma el mando de una propuesta segura y bien ejecutada. El local combina bar de sushi y robata a la vista, con una cocina centrada en el producto y el fuego.

La carta es corta: una veintena de platos, wok, plancha, algunos postres sencillos y una selección cuidada de sakes. Encontraréis raciones pequeñas pero muy tentadoras, desde costilla lacada y katsu sando hasta udon con setas o sushi de nivel. El espacio sigue la estética habitual del grupo, con aire industrial y detalles cálidos. Ambiente relajado, solo cenas y reserva casi imprescindible.

Dónde: Llauder, 1

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Koku Kitchen

  • Japonesa
  • El Gòtic
Koku Kitchen
Koku Kitchen
© Iván Moreno

Koku Kitchen es uno de los locales de ramen más veteranos de la ciudad y también uno de los más sólidos. Abierto en 2014 por dos irlandeses y con un chef sueco al frente, el proyecto no pretende disfrazarse de restaurante japonés clásico: sirve cocina japonesa con personalidad propia y sin complejos. Tienen dos establecimientos más, uno en el Gòtic y el otro en Sant Antoni. 

En los tres locales, el ramen es el gran protagonista, elaborado con base de receta tradicional tras formación directa en Tokio, y con caldos y fideos hechos a mano cada día. La carta incluye varias versiones que van de lo más ortodoxo a propuestas más libres con influencias del sudeste asiático, como currys o pollo frito de inspiración coreana. El ambiente es informal, con guiños de taberna irlandesa, sidras y postres contundentes como el banoffee. 

Dónde: Carabassa, 19

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Mescladís del Pou

  • Cocina Internacional
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Mescladís del Pou
Mescladís del Pou

Mescladís es una productora social fundada en 2005 que ofrece formación y salidas laborales a personas migrantes dentro del sector de la restauración. Centrada en la gastronomía sostenible y la sostenibilidad económica y ambiental, trabaja para poner en valor una sociedad diversa y cohesionada, con la cocina como herramienta principal. Tienen un segundo local en el Eixample Esquerre, gestionan los bares del Teatre Lliure de Gràcia y Montjuïc y de la Nau Bostik, y también realizan servicios de catering.

Para comer: tostadas, bocadillos, ensaladas y bowls de distintas partes del mundo, como hummus con pan marroquí, berenjena a la griega o quesadilla de cochinita pibil.

Dónde: Carders, 35

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Restaurantes: veganos

Fronda Pasaje

  • Vegana
  • Ciutat Vella
Fronda Pasaje
Fronda Pasaje
Foto: Fronda Pasaje

Fronda Pasaje es el restaurante de alta cocina plant-based del Born, liderado por el biólogo y chef argentino Máximo Cabrera, que combina ciencia, creatividad y un enfoque casi mágico. Además de carta, ofrece dos menús degustación sin productos de origen animal (65 y 90 euros).

Destacan platos como el foie gras de tempeh con pesto de pistachos y kiwi, el tiradito de sandía lactofermentada con algas y almendras, o el bolet carner a la brasa con chimichurri de melisa y texturas de patata trufada. Los postres, como el helado de avellanas ahumadas o las fresas del Maresme con mató vegetal y melaza de Sichuan, completan una experiencia vegetal sofisticada, acompañada de vinos mayoritariamente biodinámicos.

Dónde: Banys Vells, 20

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