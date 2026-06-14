Time Out dice

Parada Torres es el bar-restaurante de Javier y Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres) en el Mercat de Santa Caterina, en colaboración con el grupo Pantea (como Eldelmar). Un proyecto que les devuelve al terreno del bar de mercado, ese que forma parte de su memoria familiar y gastronómica, con la abuela Catalina como figura clave y el recuerdo del Bar Plaza de Horta muy presente en el relato.

El espacio es amplio, luminoso y dominado por una gran barra circular de mármol que actúa como corazón del local, acompañado de un comedor con vistas a la avenida de Francesc Cambó. En total, un volumen generoso pensado para el flujo constante del mercado, abierto cada día de 12 a 24 h y adaptable a eventos gracias a sus cierres móviles.

La propuesta apuesta por la sencillez bien entendida: cocina de mercado a precios contenidos, con una carta breve que recorre el vermuteo, los clásicos fríos —ensaladilla con lubina en escabeche, escalivada— y las frituras de siempre, de croquetas a calamares. A eso se suman plancha de carne y pescado, huevos y algún guiso, todo con producto comprado en el propio mercado.

Entre los bocados destacan el pepito de lomo con pesto, mayonesa trufada y parmesano, una tortilla de cebolla confitada hasta el extremo o unos macarrones gratinados potentes y reconfortantes. Sin florituras, pero con oficio y mirada Torres. En un momento en que muchos bares de mercado pierden identidad, su llegada aporta aire fresco y sentido común al centro del Born.