Time Out dice

Povel, sueco, y Carmen, andaluza, vieron que hacían un buen tándem cuando trabajaban juntos en el mítico bar de vinos Can Cisa / Bar Brutal. Se animaron y abrieron el Bandini's. Él está en la cocina para seguir las temporadas al pie de la letra e improvisar semanalmente platos por compartir; coliflor frita, labneh, salsa picante y menta; alcachofas y gremolata; calamar, judías, chalotas fritas, hinojo; pastel de limón y lavanda. Ella se encarga de seleccionar vinos naturales catalanes, mallorquines, italianos, alemanes y franceses especiales. También tienen vermut de grifo y una coctelería imbatible. Buen ambiente repartido entre diez mesas, varios taburetes y una buena terraza. Es necesario reservar.