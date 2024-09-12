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Barcelona

Entrada de Bandini's
Foto: Bandini's | Bandini's

Reseña

Bandini's

5 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Povel, sueco, y Carmen, andaluza, vieron que hacían un buen tándem cuando trabajaban juntos en el mítico bar de vinos Can Cisa / Bar Brutal. Se animaron y abrieron el Bandini's. Él está en la cocina para seguir las temporadas al pie de la letra e improvisar semanalmente platos por compartir; coliflor frita, labneh, salsa picante y menta; alcachofas y gremolata; calamar, judías, chalotas fritas, hinojo; pastel de limón y lavanda. Ella se encarga de seleccionar vinos naturales catalanes, mallorquines, italianos, alemanes y franceses especiales. También tienen vermut de grifo y una coctelería imbatible. Buen ambiente repartido entre diez mesas, varios taburetes y una buena terraza. Es necesario reservar.

Detalles

Dirección
Manso, 42
Barcelona
Barcelona
08015
Transporte
Poble Sec (M: L3)
Precio
€€
Horas de apertura
De ma. a ju. de 19 a 24 h. Vi. de 19 a 1 h. Sá. de 13.30 a 16 h y de 19 a 1 h.
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