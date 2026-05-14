Mundial Bar

Time Out dice

Abierto en 1925 por Miquel Tort Robiralta, el bar se convirtió en un punto de reunión de los aficionados al boxeo y también de la exquisita intelligentsia de izquierdas. Eran clientes habituales, nada menos, que el Guti, Santiago Carrillo o García Márquez, por ejemplo. Cerró en 2021 y, cuatro años después, cogió el relevo el grupo restaurador Confitería (Dr Stravinsky, Paradiso, Monk, Focacha, etc.) con la intención de mantener el legado popular del bar y su rango de precios populares.

Era un sitio de fritura, plancha y concha, y lo sigue siendo. En la cocina está Cristina Pérez, de la Font del Gat y ex de Sagardi, virtuosa de la brasa, pero también de los guisos de mar y montaña. La carta está dividida en plancha, bocadillos, guisos, fritos y concha, y ofrece pocas opciones en cada apartado, pero todas hacen diana en el centro. Algunos ejemplos: bocadillo de pulpo frito, tortita de camarones con tártar de gamba roja, cazón en adobo, sepia a la plancha y callos marineros (un capipota de ternera con vieiras).