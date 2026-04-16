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Canvis Nous
Foto: Canvis Nous | Canvis Nous

Canvis Nous

  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Ciutat Vella
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Puede que estéis hartos de tantos bares de vinos naturales. Lo entendemos perfectamente, pero Canvis Nous puede conseguir que os reconciliéis con ellos. Etiquetas de vinos muy interesantes, seleccionadas por The Natural Wine Company, personal experto en recomendaciones y una carta con solo seis platillos para compartir (incluido un postre). Eso significa que los clavan: el apionabo asado con salsa de queso azul, piel de pollo crujiente o el conejo al vino tinto con cebolletas, panceta ibérica y salvia son solo un par de ejemplos. En los fogones, Miguel Rojas (ex Bandinis e Igueldo), y en sala, Alfredo López, un tándem espléndido. La clientela, joven, con ganas de pasarlo bien pero sin desmadrarse.



Detalles

Dirección
Canvis Nous, 8
Barcelona
08003
Transporte
M: Jaume I (L4)
Horas de apertura
De dm. a ds. de 19 a 2 h
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