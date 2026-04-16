Time Out dice

Puede que estéis hartos de tantos bares de vinos naturales. Lo entendemos perfectamente, pero Canvis Nous puede conseguir que os reconciliéis con ellos. Etiquetas de vinos muy interesantes, seleccionadas por The Natural Wine Company, personal experto en recomendaciones y una carta con solo seis platillos para compartir (incluido un postre). Eso significa que los clavan: el apionabo asado con salsa de queso azul, piel de pollo crujiente o el conejo al vino tinto con cebolletas, panceta ibérica y salvia son solo un par de ejemplos. En los fogones, Miguel Rojas (ex Bandinis e Igueldo), y en sala, Alfredo López, un tándem espléndido. La clientela, joven, con ganas de pasarlo bien pero sin desmadrarse.





