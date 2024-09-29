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Barcelona

Interior de Petnat
Foto: Petnat | Petnat

Reseña

Petnat

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Ciutat Vella
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

'Pét nat' proviene de la palabra francesa 'Pétillant naturel' y se traduce como vino espumoso. Petnat, todo junto y sin acento, es un bar del Born especializado en vinos naturales que se autodefine como 'ancestral, antiguo, tradicional, crudo, rústico, salvaje, tribal, social, festivo, vino, tierra y fuego'. Abierto en 2023, ya es un referente del mundo sin sulfitos de la ciudad. En las estanterías encontraréis vinos europeos con una fuerte presencia catalana, italiana y francesa, y mucha rotación. Organizan catas con regularidad y siempre acompañadas de tapas sencillas como las habitas con pecorino. El bar es tirando a minúsculo y tiene un segundo piso aún menor que la planta baja. También ofrecen cerveza artesana. Los responsables son los hermanos Lorenzo y Alberto Cazzador, dueños de otros siete locales en Italia. No aceptan reservas.

Detalles

Dirección
Ases, 16
Barcelona
Barcelona
08003
Transporte
Jaume I (M: L4)
Precio
Horas de apertura
De lu. a do. de 17 a 1.30 h
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