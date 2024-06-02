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Reseña
En el antiguo Casa Carmona se erige ahora la Vermuteria Los Búnkers. Con alma de bar de barrio, el nuevo establecimiento defiende las tapas caseras, los jueves de paella y los platos combinados de toda la vida. Para el vermut, destacan las anchoas, las bravas y las bombas, que se combinan con mejillones y boquerones. También ofrecen platillos más elaborados, como la berenjena gratinada con parmesano y el hojaldre con cebolla caramelizada y queso de cabra. En cuanto a los platos combinados, que se acompañan de postre o café, proponen elaboraciones estofadas y tradicionales. Si eres de sartén, no se pierdan las generosas raciones de los jueves. La subida hasta la vermutería es intensa, pero la comida y las vistas de la ciudad lo compensan.
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