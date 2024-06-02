Time Out dice

En el antiguo Casa Carmona se erige ahora la Vermuteria Los Búnkers. Con alma de bar de barrio, el nuevo establecimiento defiende las tapas caseras, los jueves de paella y los platos combinados de toda la vida. Para el vermut, destacan las anchoas, las bravas y las bombas, que se combinan con mejillones y boquerones. También ofrecen platillos más elaborados, como la berenjena gratinada con parmesano y el hojaldre con cebolla caramelizada y queso de cabra. En cuanto a los platos combinados, que se acompañan de postre o café, proponen elaboraciones estofadas y tradicionales. Si eres de sartén, no se pierdan las generosas raciones de los jueves. La subida hasta la vermutería es intensa, pero la comida y las vistas de la ciudad lo compensan.