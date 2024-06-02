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Barcelona

Una tapa de patates braves, una de pebrots del Padrón, una bomba i una cervesa
Foto: Vermuteria Los Búnkers | Vermuteria Los Búnkers

Reseña

Vermuteria Los Búnkers

3 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • Horta
  • Crítica de Time Out
Anna Torrents
Escrito por Anna Torrents
Periodista
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Time Out dice

En el antiguo Casa Carmona se erige ahora la Vermuteria Los Búnkers. Con alma de bar de barrio, el nuevo establecimiento defiende las tapas caseras, los jueves de paella y los platos combinados de toda la vida. Para el vermut, destacan las anchoas, las bravas y las bombas, que se combinan con mejillones y boquerones. También ofrecen platillos más elaborados, como la berenjena gratinada con parmesano y el hojaldre con cebolla caramelizada y queso de cabra. En cuanto a los platos combinados, que se acompañan de postre o café, proponen elaboraciones estofadas y tradicionales. Si eres de sartén, no se pierdan las generosas raciones de los jueves. La subida hasta la vermutería es intensa, pero la comida y las vistas de la ciudad lo compensan.

Detalles

Dirección
Segimon, 24
Barcelona
Barcelona
08032
Transporte
El Carmel (M: L5)
Precio
€€
Horas de apertura
Ma., mi. y ju. de 8 a 22:30. Vi. y sá. de 8 a 17 h. Do. de 9 a 17 h
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