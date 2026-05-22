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Barcelona

La Madurada
Foto: La Madurada | La Madurada
Foto: La Madurada

Los mejores bares y restaurantes de Horta-Guinardó

22 locales para comer y beberse el distrito

Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Después de Sarrià-Sant Gervasi y Sants-Montjuïc, el distrito de Horta-Guinardó es el tercero más grande de la ciudad; son once barrios con montañas, colinas, valles, pendientes y también placitas y callejones que recuerdan su pasado rural. Su distancia con el centro turistificado de Barcelona ha hecho que la escena restauradora del distrito vaya por libre y no haya perdido de vista los gustos de los vecinos. ¡Aleluya!

Para todos los gustos y bolsillos

En esta lista encontraréis 22 cafés, bares, bodegas, tabernas y restaurantes de todo tipo. Desde un ateneo hasta un club de petanca, desde un restaurante histórico de cocina catalana hasta locales de cocina japonesa, china, italiana, india e incluso suiza. Podréis tomar un vermut con vistas y también una mariscada en un patio. Sea lo que sea que os apetezca, lo encontraréis en Horta-Guinardó.

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Cafeterías, bares y bodegas

Quimet d'Horta

  • Bar de bocadillos
  • Horta - Guinardó
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Quimet d'Horta
Quimet d'Horta
Foto: Quimet d'Horta

Inaugurado en 1927, el Quimet d’Horta sigue conservando el aire de la época y es uno de los locales estrella de la céntrica plaza de Eivissa. Hace años tenían un loro, el Juanitu, famoso más allá de las fronteras del barrio. Saludaba a los clientes o bien los intimidaba al pasar cerca de él, según el día que tuviera.

Los bocadillos de chapata del Quimet son venerados en toda la ciudad, especialmente los de tortilla. También hay que mencionar las croquetas y las bombas. Acompáñalo con el vermut de la casa. Tras una copa y un bocado, no te irás sin contemplar las más de 3.000 botellitas de licores que llenan y decoran las paredes.

Dónde: Pl. d’Eivissa, 10 (Horta-Guinardó)

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Ateneu Cultural Hortenc

  • Qué hacer
  • Escuelas y universidades
  • Horta - Guinardó
  • Crítica de Time Out
Ateneu Cultural Hortenc
Ateneu Cultural Hortenc
Irene Fernandez

En Barcelona todavía quedan rincones que recuerdan la vida de pueblo. En el barrio de Horta tenemos varios, entre ellos el Ateneu Hortenc, una institución de fomento de la cultura que da vida al barrio y que siempre está lleno de gente. El centro muestra su cara más visible a través de un bar abierto también a los no socios, con una cocina que no os sorprenderá, pero tampoco os hará sufrir. Una oferta que da en el clavo, como toca y donde toca.

Para ir abriendo boca, unos torreznos perfectos. Para continuar: empanadas, tortilla, croquetas, callos... La medalla de oro se la lleva el cocido maragato, un cocido típico leonés que se come empezando por la carne.

Dónde: Pere Pau, 8-10 (Horta-Guinardó)

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Cafetería Japonesa Kasa Hanaka - Bar Mas Guinardó

  • Japonesa
  • Horta
  • precio 1 de 4
Cafetería Japonesa Kasa Hanaka - Bar Mas Guinardó
Cafetería Japonesa Kasa Hanaka - Bar Mas Guinardó
Foto: Facundo Ruiz

Después de triunfar en Sant Gervasi con Vil·la Urània, Kasa Hanaka llegó en 2025 al centro cívico Mas Guinardó con su fórmula de cafetería japonesa de barrio y un gran atractivo añadido: una terraza enorme, tranquila y soleada con vistas panorámicas sobre Horta-Guinardó y Collserola.

El local es ideal para desayunar, tomar el vermut o comer con calma. La carta apuesta por una cocina japonesa casera y asequible, con udon en diferentes versiones, tapas de inspiración nipona como el hummus de edamame o las bravas con soja, y buena pastelería japonesa. También ofrecen menú entre semana, tés, sakes y lattes especiales de matcha o sésamo negro.

Dónde: Plaça de Salvador Riera, 2 (Horta-Guinardó)

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El Pernilet d'Horta

  • Horta - Guinardó
El Pernilet d'Horta
El Pernilet d'Horta
Foto: El Pernilet d'Horta

De establecimientos como El Pernilet d’Horta, en el centro de la ciudad, ya quedan muy pocos. Esta charcutería de barrio, con clientela fiel de toda la vida, dispone de un espacio de degustación con una decena de mesas, ideales para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos de quesos y embutidos de primera o un pincho de tortilla con un cafecito.

Antes de comer, nada mejor que una cañita de barril, un vino o un vermut, acompañado de un aperitivo de anchoas, ibéricos, pinchos, caracoles a la llauna o algún platito de temporada para ir haciendo base.

Dónde: Pg. Maragall, 396 (Horta-Guinardó)

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Bar Ciencias

  • Horta - Guinardó
Bar Ciencias
Bar Ciencias
Foto: Bar Ciencias

Dicen que los callos picantes con garbanzos del Bar Ciencias desaparecen en cuanto se cocinan. Y es que este bar de barrio no necesita mucha publicidad para agotar existencias. Lo que nunca faltará, sin embargo, es el jamón de Jabugo, una de las insignias de un establecimiento que exhibe jugosas patas de este animal justo en la entrada. También ofrecen embutidos de distintas comunidades españolas, como el chorizo picante de León o la chistorra de Navarra.

La fiesta del embutido no termina nunca: chorizo de jabalí y de ciervo, morcilla achorizada, 'bull' blanco, longaniza… Hay que tener en cuenta que los famosos callos, cocinados por la suegra del dueño, solo se sirven los jueves.

Dónde: Ciències, 3 (Horta-Guinardó)

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Bar Casa Miguel

  • Horta - Guinardó
Bar Casa Miguel
Bar Casa Miguel
Foto: Bar Casa Miguel

Cocinan buenas tapas y platos generosos desde una barra muy pequeña que defiende las recetas caseras. El servicio amable y cercano, con precios de los de antes, destaca especialmente en el menú del día. Los clásicos de los años 80 y 90, que aparecen escritos a mano en la pizarra de la entrada, incluyen cócteles de gambas, canelones, huevos rellenos, carnes guisadas y albóndigas. Los emplatados, alejados de la dictadura estética de las redes sociales, son desordenados, desbordantes y generosos.

Los postres también siguen la línea tradicional con flanes artesanos y fritos, arroz con leche y buñuelos rellenos de crema, todo muy cercano, antiguo y fantástico. Aquí se viene a celebrar la vida y a hablar alto; el ruido forma parte del encanto.

Dónde: Passatge de Vila i Rosell, 12 (Horta-Guinardó)

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Bodega Massana

  • Horta - Guinardó
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Bodega Massana
Bodega Massana
Foto: Bodega Massana

Impertérrita y resistente, la Bodega Massana sigue en pie de guerra en Horta desde hace más de ochenta años. Parece que el tiempo no haya pasado por esta taberna de las de siempre. Aquí preparan unos desayunos como Dios manda, por ejemplo con capipota, manitas de cerdo, escalivada con anchoas y butifarra con alubias. Los sábados los convierten en festines de brasa y cosechan mucho éxito.

No falta el porrón lleno de vino, más auténtico imposible. Míticos son los bocadillos de salchichas, de tortilla, de lacón… Vermut, conservas, cañas, vinos que maridan platos, más de veinte barricas llenas de un vino que parece no acabarse nunca. Ojo con los horarios: son muy suyos.

Dónde: Horta, 1 (Horta-Guinardó)

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Bodega Montferry Horta

  • Bares de tapas
  • Can Baró
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Bodega Montferry Horta
Bodega Montferry Horta
Foto: Irene Fernández

Can Baró conserva la huella de su pasado agrícola, de las canteras y de las antiguas chabolas de Francisco Alegre, transformadas gracias a las luchas vecinales. En el centro del barrio, en una plaza elíptica con pendiente, se encuentra la Bodega Montferry, una de las antiguas bodegas creadas por Pere Virgili para distribuir vinos del Alt Camp y dar trabajo a gente de su pueblo.

Desde 2024 la gestionan Laura De Muller y Fabio Lapignola, que han querido mantener su espíritu popular e identitario. Ella vinculada al mundo del vermut; él, cocinero napolitano experto en guisos catalanes. La propuesta combina buen producto, cocina de cuchara y precios asequibles con platos como capipota, calamares con alubias, croquetas y butifarra negra al vino blanco.

Dónde: Baró de Sant Lluís, 39 (Horta-Guinardó)

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Es Bandoler

  • Taberna
  • Horta - Guinardó
Es Bandoler
Es Bandoler
Foto: Es Bandoler

Esta taberna desordenada y caótica juega con la tríada de los embutidos ibéricos, los quesos y los patés caseros. Lo hace en un pequeño local sobresaturado de información que combina carteles antiguos, jamones colgados del techo, libros incunables y relojes de otros milenios. Las botellas de vino sobre las estanterías, por su parte, funcionan como una biblioteca de sabores madurados que despiertan la curiosidad de cualquier amante del vino.

Sobre manteles de papel de cuadros se despliegan tapas contundentes en platos de colores llamativos, como albóndigas, tortilla de patatas y, especialmente, unas patatas a la murciana —con chorizo, pimentón, morcilla y cebolla— que cuentan con muchos adeptos.

Dónde: Santes Creus, 13 (Horta-Guinardó)

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Club Petanca Carmel

  • Bares de tapas
  • Horta - Guinardó
Club Petanca Carmel
Club Petanca Carmel
Foto: Club Petanca Carmel

Justo a las faldas del Turó de la Rovira se encuentra el club de petanca del Carmel. ¿Las bolas y el boliche no son lo vuestro? No pasa nada. La entidad cuenta con un bar con una enorme terraza, una carpa y banderines de plástico. ¿Os suena a fiestas de pueblo? No vais desencaminados.

Coged mesa porque aquí en verano estaréis de lujo con una cervecita, un vermut, una tapa de patatas bravas, otra de boquerones, otra de calamares rebozados o una tabla de quesos. Lo mejor de todo es que no es un club exclusivo. Todo el mundo es bienvenido: “petanqueros” y “no petanqueros”, carmelinos y no carmelinos.

Dónde: Gran Vista, 27 (Horta-Guinardó)

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Vermuteria Los Búnkers

  • Bares de tapas
  • Horta
Vermuteria Los Búnkers
Vermuteria Los Búnkers
Foto: Vermuteria Los Búnkers

En el antiguo Casa Carmona se levanta ahora la Vermutería Los Búnkers. Con alma de bar de barrio, el establecimiento defiende las tapas caseras, los jueves de paella y los platos combinados de toda la vida. Para el vermut, destacan las anchoas, las bravas y las bombas, que se combinan con mejillones y boquerones. También ofrecen platos más elaborados, como la berenjena gratinada con parmesano y el hojaldre con cebolla caramelizada y queso de cabra.

En cuanto a los platos combinados, que se acompañan de postre o café, proponen elaboraciones estofadas y tradicionales. Si sois de paella, no os perdáis las generosas raciones de los jueves. La subida hasta la vermutería es intensa, pero la comida y las vistas de la ciudad lo compensan.

Dónde: Segimon, 24 (Horta-Guinardó)

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Las Delicias

  • Horta - Guinardó
  • Crítica de Time Out
Las Delicias
Las Delicias

En lo alto del Carmel, Las Delicias mantiene intacto su espíritu de bar de barrio, aunque ahora también recibe turistas de camino al Park Güell. El local destaca por sus raciones generosas y una cocina popular muy bien ejecutada, con patatas bravas consideradas de las mejores de Barcelona, ensaladilla rusa, calamares, mejillones a la marinera y otros clásicos del tapeo.

Su terraza ofrece unas vistas excelentes sobre la ciudad, lo que lo convierte en un lugar muy solicitado, especialmente los fines de semana o festivos. Aunque puede ser difícil encontrar mesa, la espera merece la pena, sobre todo antes o después de una excursión por el parque del Guinardó, el Park Güell o el Turó de la Rovira.

Dónde: Muhlberg, 1 (Horta-Guinardó)

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Samba Brasil

  • Música
  • Horta - Guinardó
  • Crítica de Time Out
Samba Brasil
Samba Brasil
© Maria Dias

Samba Brasil es un oasis tropical dentro de la ciudad, con una terraza rodeada de vegetación exuberante que recuerda a un bosque exótico y ofrece una sensación de calma difícil de encontrar en Barcelona. Entre helechos, palmeras e hiedra, las mesas del jardín dan a un espacio con un pequeño estanque de carpas.

En la carta encontrarás mojitos, caipiriñas y combinados con frutas. Los domingos se imparten clases de bailes brasileños, y cada día hasta las dos se puede bailar samba. El local, muy popular en el barrio, reúne públicos diversos, desde jóvenes hasta clientes habituales que buscan un espacio tranquilo y distinto para desconectar.

Dónde: Plaça de Santes Creus, 20 (Horta-Guinardó)

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Restaurantes

Can Xus

  • Barcelona
Can Xus
Can Xus
Foto: Can Xus

Can Xus es uno de los restaurantes más emblemáticos de Barcelona y una auténtica institución en el barrio de Horta. Con casi un cuarto de siglo de historia, ofrece una cocina familiar y de calidad que hace que los clientes se sientan como en casa. El trato es cercano y amable, y convierte cada visita en una experiencia cálida y memorable.

Su propuesta gastronómica parte de una buena materia prima y destaca tanto por los platos de mar como de tierra, como el suquet de rape y marisco, las gambas con azafrán o el solomillo relleno de jamón de Jabugo. El restaurante transmite una filosofía vitalista centrada en disfrutar de lo que se consigue y en la felicidad del día a día.

Dónde: Horta, 41 (Horta-Guinardó)

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El Rincón Sevillano

  • El Carmel
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
El Rincón Sevillano
El Rincón Sevillano
Foto: Ricard Martín

El Rincón es un restaurante familiar del Carmel con más de 40 años de historia, reconocible por su toldo azul y el lema “desde 1978 dando de comer como Dios manda”. Fue fundado por Mercedes y Juan, que emigraron al barrio para ofrecer comida casera y abundante; hoy continúan su legado sus hijos, manteniendo el espíritu original y un ambiente muy auténtico.

Su propuesta gira en torno a un menú del día casero, económico y generoso, con platos de cuchara, horno y plancha, como lentejas estofadas, macarrones o carrilleras de cerdo. También hay opciones más especiales como rabo de toro o bacalao con samfaina. El ambiente es popular y transversal, con vecinos y habituales que a menudo hacen cola para disfrutar de una cocina honesta y reconfortante.

Dónde: Calderón de la Barca, 129 (Horta-Guinardó)

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El Racó del Peix

  • Marisco
  • Horta
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
El Racó del Peix
El Racó del Peix
Foto: El Racó del Peix

Tanto Arturo como María José, los dueños de esta marisquería de aire rústico, son hijos de paradistas de mercado. Él de una frutería-verdulería y ella de una pescadería. Es decir, que de producto fresco saben un rato y por eso trabajan con proveedores de pescado y marisco de toda la península. Contar con buena mano en la cocina, sumado a producto de temporada y calidad, da como resultado arroces, paellas y fideuás espectaculares.

El Racó del Peix no tiene absolutamente nada que envidiar a las marisquerías sofisticadas del centro de la ciudad. ¿No nos creéis? Pedid el arroz caldoso de cangrejo azul del Delta y ya nos lo contaréis.

Dónde: Tajo, 8 (Horta-Guinardó)

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La Madurada

  • A la brasa
  • Horta
  • Crítica de Time Out
La Madurada
La Madurada
Foto: La Madurada

Este restaurante, spin-off de Carnal del Eixample y hermano mayor de La Madurada Petit Versalles, lleva a Horta una propuesta centrada en la cocina al carbón bajo el lema “fuego, aroma y tiempo”. El espacio apuesta por divulgar la carne de distintas procedencias y maduraciones, con una carta pensada para amantes del producto cárnico y los cortes selectos. Destacan elaboraciones como el carpaccio de solomillo de ternera trufado con parmesano y el steak tartar con yema confitada, además de chuletones de vaca simmental y otros cortes a la brasa.

Aunque la carne es la protagonista, también se pueden encontrar ensaladas frescas y pescados cocinados al carbón, manteniendo siempre el respeto por los sabores intensos y las aromas de la brasa tradicional.

Dónde: Pg. de Maragall, 408 (Horta-Guinardó)

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Dorotea

  • Horta - Guinardó
Dorotea
Dorotea
Foto: Dorotea

Dorotea es un restaurante situado en una antigua masía, bautizado en honor a una vecina histórica del barrio. Ofrece una propuesta gastronómica amplia pensada para agradar a todos los públicos. Su carta incluye pica-pica, tablas de embutidos y quesos, cocas, ensaladas, carnes, pescado, huevos, platos de cuchara, arroces y pasta.

El espacio es muy amplio, con varias salas y un primer piso, aunque se recomienda reservar los fines de semana. La coctelería la gestiona el local vecino Santo Cielo. El trato es cercano y familiar, lejos de las formas más impersonales del centro de la ciudad, lo que refuerza su ambiente acogedor y de barrio.

Dónde: Santes Creus, 18 (Horta-Guinardó)

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West Street

  • China
  • Horta - Guinardó
West Street
West Street
Foto: West Street

El boca-orella ha convertido este bar informal en uno de los chinos más populares de Barcelona. Su carta, reducida pero especializada, lo hace único en la ciudad por centrarse en los 'biang biang', unos fideos anchos cortados a mano originarios de Xi’an, con un toque picante de chile en polvo. El 'rougamo', un bocadillo de street food del norte de China relleno de cerdo y ternera estofada, también llama la atención. Los 'liangpi', fideos fríos artesanos con verduras, completan la oferta y muestran una cocina alejada de los tópicos habituales.

Con apenas una quincena de platos, el restaurante se ha consolidado como una referencia en Barcelona para descubrir la cocina de la región de Shaanxi.

Dónde: Cartagena, 335 (Horta-Guinardó)

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La Aurelia

  • Pizza
  • Horta
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
La Aurelia
La Aurelia
Foto: La Aurelia

Esta trattoria de barrio está especializada en pizzas de masa madre y harina ecológica, elaboradas con productos locales y de kilómetro cero. Además de una carta fija, ofrece recetas de temporada con ingredientes de su propio huerto, como lechugas o brócoli. Las pizzas se dividen entre clásicas, como la marinara, personalizables con ingredientes al gusto, y gastronómicas, como la tartufata con scamorza ahumada y huevo de Calaf.

Más allá de las pizzas, hay provolone al horno con sofrito de tomate y cebolla caramelizada, ensaladas del huerto, tapas y pasta casera. Todo se prepara con un toque gourmet y creativo, sin perder la cercanía. No os perdáis el 'meloncello' casero.

Dónde: Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 286 (Horta-Guinardó)

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Curry & co

  • India
  • El Carmel
Curry & co
Curry & co
Foto: Alan Ritchie

Desde la calle puede parecer un simple local de kebabs, pero este restaurante indio de barrio ofrece mucho más de lo que aparenta. El propietario es de Nueva Delhi y en la cocina se preparan platos de todo el subcontinente indio, como el curry de cordero al estilo de Cachemira o el pollo 'karahi' del Punjab. Destaca especialmente el 'dhal makhani', unas lentejas negras y alubias rojas cocinadas lentamente con mantequilla y especias.

El menú de mediodía es muy asequible y se ha convertido en una opción muy popular. El restaurante no tiene web ni redes sociales, pero el boca-oreja entre vecinos le ha dado una gran reputación. Aunque no está bien conectado con el metro, merece la pena desplazarse hasta allí.

Dónde: Pasteur, 1 (Horta-Guinardó)

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Basilea

  • Suiza
  • Horta - Guinardó
Basilea
Basilea
Foto: Basilea

En Barcelona no hay muchos lugares especializados en fondues y raclettes con quesos suizos de calidad, y Basilea es una de las grandes excepciones. Este pequeño local de paredes de ladrillo lleva más de veinte años celebrando la cocina alpina con una propuesta muy fiel a la tradición.

Ofrece dieciséis variedades de fondue, además de ensaladas donde destacan quesos como el sbrinz, considerado el origen del parmesano. También sobresalen las fondues de carne ecológica con salsas caseras, ideales para degustar ternera, pollo, cerdo o magret de pato. Los postres mantienen el espíritu suizo con especialidades como el vermicelle y la engadiner nusstorte, un pastel de frutos secos caramelizados.

Dónde: Sant Antoni Maria Claret, 211 (Horta-Guinardó)

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