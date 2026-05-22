Después de Sarrià-Sant Gervasi y Sants-Montjuïc, el distrito de Horta-Guinardó es el tercero más grande de la ciudad; son once barrios con montañas, colinas, valles, pendientes y también placitas y callejones que recuerdan su pasado rural. Su distancia con el centro turistificado de Barcelona ha hecho que la escena restauradora del distrito vaya por libre y no haya perdido de vista los gustos de los vecinos. ¡Aleluya!

Para todos los gustos y bolsillos

En esta lista encontraréis 22 cafés, bares, bodegas, tabernas y restaurantes de todo tipo. Desde un ateneo hasta un club de petanca, desde un restaurante histórico de cocina catalana hasta locales de cocina japonesa, china, italiana, india e incluso suiza. Podréis tomar un vermut con vistas y también una mariscada en un patio. Sea lo que sea que os apetezca, lo encontraréis en Horta-Guinardó.

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