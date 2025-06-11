Kasa Hanaka - Bar Mas Guinardó

Time Out dice

Después de conquistar Sant Gervasi desde Vil·la Urània, Kasa Hanaka dio el salto en 2025 al centro cívico Mas Guinardó. Y si ya conoces su estilo —una cafetería de barrio con alma y espíritu de casa de comidas japonesa— aquí se le suma un extra que deja sin aliento: una terraza enorme, insospechada, que domina el paisaje de Horta-Guinardó con vistas que hacen justicia a la palabra panorámica. Poco conocida, tranquila y soleada, la terraza de Kasa Hanaka en el Guinardó es un secreto a voces que funciona por disuasión: hay que hacer el esfuerzo de subir hasta allí.

Pero vale la pena para desayunar con calma, tomar el vermut con perspectiva o quedarse a comer mientras se contempla el cielo cambiante sobre Collserola. La carta mantiene la fórmula que tan bien les ha funcionado: cocina japonesa casera, sencilla pero afinada, con toques de producto local y precios humanos. Encontrarás udon —tanto cremoso como en caldo—, tapas con acento nipón como el hummus de edamame o unas bravas con soja, y pastelería japonesa de nivel: apunta los dorayaki y el matcha cheesecake. Entre semana ofrecen un menú completo y solvente, y para beber, además de tés y sakes, preparan lattes especiales como el de matcha o kurogoma (sésamo negro), ideales para redondear la sobremesa o una discreta siesta con vistas.