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Barcelona

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Reseña

Las Delicias

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes
  • Horta - Guinardó
  • Crítica de Time Out
Escrito por Albert i Dúnia Riera
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Time Out dice

Arriba de todo del Carmel, Las Delicias se mantiene fiel a su esencia, a pesar del paso del tiempo, y sigue conservando su espíritu de barrio y autenticidad, incluso ahora que también recibe la visita de transeúntes que están por la zona de camino hacia el parque Güell. Las raciones son generosas, como unas patatas bravas que están entre las mejores de Barcelona, la ensalada rusa, los chipirones, los mejillones a la marinera, y tantas más. Y las vistas son magníficas. Conseguir lugar en la terraza no será fácil en fin de semana o festivos, pero vale la pena esperar y aún más si tenéis que coger fuerzas para luego hacer una excursión por el parque del Guinardó, dirección el parque Güell, o bien subir hasta el Turó de la Rovira.

Detalles

Dirección
Muhlberg, 1
Horta-Guinardó
Barcelona
08024
Transporte
Carmel (M: L5)
Horas de apertura
De ma. a do. de 10 a 16. De ma. a ju. de 19 a 22.30 h. Vi. y sá. de 20 a 23.30 h
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