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Barcelona

El Racó del Peix
Foto: El Racó del Peix | El Racó del Peix

Reseña

El Racó del Peix

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Marisco
  • Horta
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora
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Tanto Arturo como Maria José, los dueños de esta marisquería de aires rústicos, son hijos de paradistas de mercado. Él de una frutería-verdulería y ella de una pescadería. Es decir, que de producto fresco saben un rato y por eso trabajan con proveedores de pescado y marisco de toda la península. Tener una buena mano en la cocina más productos de temporada y calidad es igual a arroces, sartenes y fideuás para caer de culo al suelo y no levantarse.

El Racó del Peix, en Horta, no tiene absolutamente nada que envidiar a las marisquerías sofisticadas del centro de la ciudad. ¿No nos crees? Pide el arroz caldoso de cangrejo azul del Delta y ya nos lo contarás. Con patio. 

Detalles

Dirección
Carrer del Tajo, 8
Barcelona
08031
Transporte
M: Vilapicina
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