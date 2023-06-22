Tanto Arturo como Maria José, los dueños de esta marisquería de aires rústicos, son hijos de paradistas de mercado. Él de una frutería-verdulería y ella de una pescadería. Es decir, que de producto fresco saben un rato y por eso trabajan con proveedores de pescado y marisco de toda la península. Tener una buena mano en la cocina más productos de temporada y calidad es igual a arroces, sartenes y fideuás para caer de culo al suelo y no levantarse.

El Racó del Peix, en Horta, no tiene absolutamente nada que envidiar a las marisquerías sofisticadas del centro de la ciudad. ¿No nos crees? Pide el arroz caldoso de cangrejo azul del Delta y ya nos lo contarás. Con patio.