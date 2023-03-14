Time Out dice

Inaugurado en 1927, Quimet d'Horta continúa conservando el aire de la época y siendo uno de los locales estrella de la céntrica plaza Eivissa del barrio. Hace años tenían un loro, el Juanitu, famoso más allá de las fronteras de Horta. Saludaba a los clientes o bien los intimidaba al pasar cerca de él, dependiendo del día que tuviera. Los bocadillos de chapata del Quimet son venerados en toda la ciudad, especialmente los de tortilla. También hay que mencionar las croquetas y las bombas. Regadlo con el vermut de la casa. Después de una copa y un bocado no marcharéis sin contemplar las más de 3.000 botellitas de licores que rellenan y decoran las paredes.