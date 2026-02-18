Time Out dice

Desde la calle puede parecer un simple local de kebabs —y en parte lo es—, pero no dejéis que los asadores verticales os hagan pasar por alto todo lo que ofrece este restaurante indio de barrio. El propietario es de Nueva Delhi, aunque en la cocina se preparan platos de todo el subcontinente, como el curry de cordero al estilo de Cachemira o el pollo karahi del Punjab. El dhal makhani, unas lentejas negras y alubias rojas cocinadas a fuego lento en una salsa cremosa con mantequilla, es exquisito. El menú de mediodía, a 11,95 euros, es una ganga deliciosa.

No tienen web ni redes sociales, ni falta que les hace. Su reputación se ha construido a base de boca a boca entre vecinos. No queda cerca de ninguna parada de metro, pero la excursión compensa. Y si aún dudáis, tranquilos: también trabajan con las principales plataformas de reparto de comida a domicilio.

Dirección

Pasteur, 1 (Horta-Guinardó)

Cómo llegar

Alfons X (L4) + Bus

Horario

De miércoles a lunes de 12 a 23 h

Contacto

Teléfono: 93 508 82 01