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Barcelona

Vibeyard
Foto: Vibeyard | Vibeyard

Vibeyard

  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Gràcia
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Hace años que abrir un bar de platillos y vinos naturales ya no es ninguna novedad en Barcelona, pero Vibeyard se aleja por dos motivos claros: algunos de los platillos tienen influencia portuguesa, como las setas al estilo bacalao à brás o el bocadillo bifana, y en la carta de vinos sólo encontrará una decena de referencias, todas elaboradas por los mismos propietarios en los viñedos que tienen en las afueras de Lisboa. El resto de la propuesta es sencilla pero efectiva, con platos que van desde unas patatas gilda y unos mejillones en escabeche hasta unos espárragos con romesco y puerro. Por ser Gracia, los precios son bastantes contenidos y las raciones, algo más generosas de lo habitual. El local dispone de una pequeña zona para celebraciones en grupo.

Detalles

Dirección
Torrent de l'Olla, 111
Barcelona
08012
Transporte
M: Fontana (L3)
Horas de apertura
De ma. a sá. de 18 a 24 h
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