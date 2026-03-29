1. Gomorra: el origen
¿De qué va? Firmada por el propio Leonardo Fasoli, Gomorra: el origen es la precuela de la mítica Gomorra. La serie nos traslada a los orígenes de la Camorra napolitana y a los primeros pasos de los personajes que más tarde marcarían el destino de la organización criminal. Ambientada décadas antes de los hechos ya conocidos, la historia muestra cómo un grupo de jóvenes ambiciosos y sin escrúpulos empiezan a escalar dentro de un mundo dominado por la violencia, la lealtad y la traición. Un retrato crudo del nacimiento del poder criminal y de las decisiones que definen una vida.
¿Por qué tienes que verla? Porque amplía el universo de Gomorra con la misma intensidad y realismo que la convirtieron en una de las mejores series de crímenes europeas de la década. Con una atmósfera oscura y una narrativa inmersiva, la serie profundiza en los orígenes psicológicos y sociales de sus personajes, explorando cómo se construye el poder dentro del crimen organizado. Ideal si te gustan las historias duras, sin concesiones y con una fuerte carga dramática.
¿Dónde y cuándo la dan? Disponible en SkyShowtime a partir del 1 de abril.