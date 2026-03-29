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Euphoria T3
Foto: HBO Max | Euphoria T3
Foto: HBO Max

Las 5 mejores series nuevas que debes ver este mes de abril

Te recomendamos las mejores ficciones televisivas del momento para que no tengas que perder tiempo eligiendo. ¡Ponte cómodo y disfruta! ​

Escrito por Serielizados Serielizados
Colaborador: Borja Duñó
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Están suscritos a todo: Netflix, HBO, Filmin, Amazon Prime, Movistar +... También ven series en YouTube, en Betevé y en 3cat. Las ven a todas horas y lo hacen antes que nadie. Son auténticos devoradores, expertos en relatos, amantes de la pantalla. Son tan fanáticos de las series que incluso organizan un festival: el Serielizados Fest. Sí, hablamos de Serielizados, la plataforma de adictos a las series hecha por adictos a las series.

Aquí iremos compartiendo lo último que han visto y recomiendan: novedades de aquí o de fuera, y también nuevas temporadas de nuestras series favoritas. Si no tienes claro qué ver, confía en ellos. El tiempo que ahorras eligiendo puede ser tiempo invertido en un capítulo más. Y algunos capítulos valen oro.

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Las mejores series que se estrenan en abril

1. Gomorra: el origen

Gomorra: el origen
Gomorra: el origen
Foto: Sky Showtime

¿De qué va? Firmada por el propio Leonardo Fasoli, Gomorra: el origen es la precuela de la mítica Gomorra. La serie nos traslada a los orígenes de la Camorra napolitana y a los primeros pasos de los personajes que más tarde marcarían el destino de la organización criminal. Ambientada décadas antes de los hechos ya conocidos, la historia muestra cómo un grupo de jóvenes ambiciosos y sin escrúpulos empiezan a escalar dentro de un mundo dominado por la violencia, la lealtad y la traición. Un retrato crudo del nacimiento del poder criminal y de las decisiones que definen una vida.

¿Por qué tienes que verla? Porque amplía el universo de Gomorra con la misma intensidad y realismo que la convirtieron en una de las mejores series de crímenes europeas de la década. Con una atmósfera oscura y una narrativa inmersiva, la serie profundiza en los orígenes psicológicos y sociales de sus personajes, explorando cómo se construye el poder dentro del crimen organizado. Ideal si te gustan las historias duras, sin concesiones y con una fuerte carga dramática.

¿Dónde y cuándo la dan? Disponible en SkyShowtime a partir del 1 de abril.

2. Euphoria T3

Euphoria T3
Euphoria T3
Foto: HBO

¿De qué va? La nueva temporada de Euphoria continúa la historia cinco años después del final de la segunda temporada, y sigue la vida de Rue y su círculo, profundizando aún más en sus luchas con la adicción, la fe, la identidad, la redención y las relaciones personales. Con el paso del tiempo, los personajes afrontan nuevas etapas vitales y decisiones que marcarán su futuro, mientras el mundo que los rodea se vuelve cada vez más complejo y exigente.

¿Por qué tienes que verla? Pese a sus idas y venidas (y múltiples controversias), Euphoria continúa siendo una de las series más impactantes, visual y emocionalmente, de la televisión actual. Esta temporada promete una evolución más madura de los personajes y un tono todavía más introspectivo, manteniendo su combinación de realismo crudo y estilo visual hipnótico. Si te interesan las historias sobre la juventud –y entrada en la edad adulta– contemporánea sin filtros, es imprescindible. ¡Ah! Y en esta nueva temporada sale Rosalía haciendo de bailarina de pole dance… ¡Mucha curiosidad!

¿Dónde y cuándo la dan? Disponible en HBO Max a partir del 13 de abril.

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3. Margo tiene problemas de dinero

Margo tiene problemas de dinero
Margo tiene problemas de dinero
Foto: Apple TV

¿De qué va? Basada en la exitosa novela de Rufi Thorpe, la serie sigue a Margo, una joven que, tras tomar decisiones complicadas en su vida personal, se ve atrapada en una situación económica precaria siendo madre joven. Para salir adelante, recurre a soluciones poco convencionales que la llevan a cuestionar los límites entre la supervivencia, la moralidad y la identidad propia.

¿Por qué tienes que verla? Creada por David E. Kelley (Big little lies), y protagonizada por unas maravillosas Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman y Nicole Kidman, esta comedia dramática familiar, fresca y provocadora, aborda temas muy actuales como la precariedad económica, la maternidad y la autonomía personal con grandes dosis de humor, sensibilidad y empatía. Su protagonista imperfecta –pero fascinante–, ofrece una mirada irónica y honesta sobre las dificultades de hacerse adulta, y ser madre joven, en la actualidad.

¿Dónde y cuándo la dan? Disponible en Apple TV a partir del 15 de abril.

4. Bronca T2

Bronca T2
Bronca T2
Foto: Netflix

¿De qué va? Segunda temporada de la exitosa (y multipremiada) Bronca, esta nueva entrega presenta una historia completamente renovada con nuevos personajes y un nuevo conflicto central. Todo parte de un incidente aparentemente menor — una joven pareja es testigo de una alarmante pelea entre su jefe y su mujer— que desencadenará una espiral de tensiones, venganzas y obsesiones. Este juego de ajedrez de favores y coacciones se adentra en el mundo elitista de un club de campo y de su propietario multimillonario coreano, afectando profundamente la vida de todos los implicados.

¿Por qué tienes que verla? Con unas primeras imágenes que nos recuerdan a The White Lotus, esta nueva temporada vuelve con un reparto de lujo: Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton, Cailey Spaeny, Yu-Jung Youn y Song Kang-ho. Además, Bronca promete mantener la esencia de la primera temporada; una combinación brillante de comedia negra y drama psicológico que disecciona las frustraciones modernas. Con una narrativa intensa y personajes al límite, la serie volverá a demostrar cómo los pequeños conflictos pueden convertirse en auténticas catástrofes (emocionales).

¿Dónde y cuándo la dan? Disponible en Netflix a partir del 16 de abril.

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5. Yo siempre a veces

Yo siempre a veces
Yo siempre a veces
Foto: Movistar Plus+

¿De qué va? Laura se queda embarazada solo dos meses después de conocer a Rubén, en medio de una vida marcada por la inestabilidad. Cinco meses después del nacimiento de su hijo, la relación se rompe y ella tendrá que enfrentarse a la maternidad casi sola. Entre precariedad, contradicciones y decisiones impulsivas, Laura intenta reconstruirse con amor, fe y una energía (a veces insuficiente), mientras a su alrededor otros personajes también lidian con sus propias crisis, dibujando el retrato de una generación que busca su lugar en un mundo poco ideal.

¿Por qué tienes que verla? Porque es un retrato generacional honesto y sensible que apuesta por los matices y las emociones reales. Con un tono cercano y naturalista, la serie destaca por su capacidad de conectar con experiencias universales como la duda, el deseo o el miedo al futuro, convirtiéndola en una propuesta muy tierna, humana y cercana.

¿Dónde y cuándo la dan? Disponible en Movistar Plus+ a partir del 23 de abril.

Y el mes pasado recomendamos...

1. DTF St. Louis

DTF St. Louis
DTF St. Louis
Foto: T. Rowden / HBO

¿De qué va?

DTF St. Louis es una miniserie de comedia negra creada, escrita y dirigida por Steven Conrad (Patriot). La trama se centra en un triángulo amoroso entre tres adultos atrapados en el malestar de la mediana edad que, a medida que sus decisiones y relaciones se vuelven más complicadas, deriva en la muerte inesperada de uno de ellos. La historia explora qué ocurre cuando el deseo irrumpe en vidas aparentemente estables.

¿Por qué tienes que verla?

La serie combina maravillosamente el humor negro con el drama, ofreciendo una mirada provocadora y satírica sobre las relaciones modernas y la crisis de los cuarenta a través de personajes imprevisibles y complejos. Es una narrativa tan incómoda como reflexiva que aborda de forma diferente la amistad adulta, la traición y las consecuencias de seguir impulsos ocultos (y muy cuestionables). Además, cuenta con un reparto de primer nivel con Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, que aportan profundidad y carisma a este relato extraño y divertido.

¿Dónde y cuándo la dan? Disponible en HBO Max a partir del 2 de marzo.

2. Riot women

Riot women
Riot women
Foto: Movistar Plus +

¿De qué va? Riot Women es una serie dramática británica creada y escrita por la siempre maravillosa Sally Wainwright (Happy Valley, Gentleman Jack). Sigue a cinco mujeres de mediana edad que deciden formar una banda de punk rock improvisada para presentarse a un concurso local de talentos. Mientras ensayan, cada una afronta circunstancias personales como la menopausia, relaciones amorosas complicadas, hijos adultos o padres ancianos, descubriendo en la música el medio perfecto para expresarse y liberarse.

¿Por qué tienes que verla? Porque es una historia emotiva y genuina sobre la amistad y el cambio en la vida adulta, con un enfoque raramente visto en televisión. La serie no solo combina drama y humor, sino que explora los procesos de transformación personal, la sororidad y la energía creativa de las mujeres cuando se unen por una causa común. Las interpretaciones y la banda sonora original son la guinda del pastel. Además, trata con sensibilidad dinámicas sociales que afectan a mujeres en una etapa de la vida a menudo poco representada.

¿Dónde y cuándo la dan? Disponible en Movistar Plus+ a partir del 2 de marzo.

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3. Rooster

Rooster
Rooster
Foto: HBO

¿De qué va?

Ambientada en un campus universitario, la historia se centra en Greg Russo, un escritor de gran éxito que llega a la universidad para ayudar a su hija Katie —profesora allí— tras una crisis personal y matrimonial. Durante su estancia, Greg se adentra en la vida académica, conoce a otros profesores y alumnos, y debe afrontar tanto su propia reinvención como las tensiones familiares que afloran en un entorno lleno de interacciones que siente fuera de su alcance.

¿Por qué tienes que verla?

Creada por Bill Lawrence y protagonizada por el querido Steve Carell, Rooster combina humor inteligente con momentos muy emotivos. Explora las relaciones familiares adultas, la búsqueda de sentido y los desafíos de la vida en tiempos de cambio. Con un fantástico reparto coral, el tono de la serie alterna situaciones cómico-absurdas con observaciones sinceras sobre los vínculos paternofiliales y las expectativas vitales.

¿Dónde y cuándo la dan?

Disponible en HBO Max a partir del 9 de marzo.

4. Empatía

Empatía
Empatía
Foto: Movistar Plus +

¿De qué va?

Creada y protagonizada por la reina de la comedia canadiense, Florence Longpré, la historia sigue a Suzanne, una psiquiatra que, tras una tragedia personal y dos años alejada de la profesión, regresa al Instituto Psiquiátrico Mont-Royal. Allí se enfrenta a casos de pacientes de larga duración y situaciones extremas que la obligan a confrontar sus propias heridas emocionales. La serie explora la salud mental, el dolor y la curación con una mezcla de sensibilidad, humor sutil y drama humano.

¿Por qué tienes que verla?

Porque Empatía es una acertada exploración de las relaciones humanas desde un punto de vista íntimo, con una protagonista llena de matices y una narrativa que trata la complejidad de la psicología con gran honestidad. Aporta una visión sensible sobre cómo las emociones pueden transformar vidas, mostrando que la empatía puede ser tanto una fuerza curativa como algo emocionalmente devastador.

¿Dónde y cuándo la dan?

Disponible en Movistar Plus+ a partir del 11 de marzo.

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5. La mujer danesa

La mujer danesa
La mujer danesa
Filmin

¿De qué va?

La historia sigue a Ditte Jensen, una ex-agente del servicio secreto danés que, tras retirarse con honores, se traslada a Reykjavík buscando una vida tranquila. No obstante, su instinto combativo y su sentido de la justicia no le permiten mantenerse al margen, y pronto convierte su bloque de apartamentos en un campo de batalla para ayudar a sus vecinos a resolver conflictos e injusticias... les guste o no.

¿Por qué tienes que verla?

Creada por Benedikt Erlingsson (La mujer de la montaña) y protagonizada por Trine Dyrholm (Rematch), es una sátira inteligente que ofrece un retrato fresco de una protagonista irreverente. Con un tono que alterna el humor, la crítica social y el drama humano, la serie explora la justicia comunitaria y la individualidad. Dyrholm está brillante, convirtiendo a Ditte en una mujer hilarante e inspiradora.

¿Dónde y cuándo la dan?

Disponible en Filmin a partir del 24 de marzo.

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