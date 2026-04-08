Time Out dice

Esta primavera nos transportamos a Japón con el JAPANIMERAMA, el nuevo ciclo de la Filmoteca de Catalunya que trae el anime a la pantalla grande. Décadas de historia de este género, que se ha convertido en un fenómeno global, del 1 de abril al 28 de junio.

A través de títulos populares, clásicos y también de menos conocidos, desde los inicios del anime hasta producciones más actuales, este ciclo quiere reivindicar la animación japonesa como una tradición rica y diversa, capaz de conectar con públicos de todas las edades. Porque cuando en Occidente se normalizó la animación para adultos, en Japón ya estaba más que consolidada.

En la FilmoXica, el espacio dedicado a los más jóvenes, también encontramos una programación familiar pensada para acercar este universo a los más pequeños.

Las entradas varían entre los 2 y 4 euros, mientras que los socios de la Filmoteca pueden acceder gratuitamente.

Películas que se proyectan

Metrópolis

En una ciudad futurista donde humanos y robots conviven en tensión, una androide creada con un propósito oculto inicia un viaje para descubrir su verdadera identidad. La inspiración visual de la película está basada en la clásica obra de Fritz Lang, de la cual toma el título también.

Dir.: Rintarô (Japón, 2001). 109 min.

Robot carnival

Una recopilación de nueve cortometrajes protagonizados por robots que muestran la creatividad de la animación japonesa de los años 80. Las cintas están acompañadas por la música de Joe Hisaishi, compositor de referencia del Studio Ghibli.

Dir.: Varias autorías (Japón, 1987). 91 min.

Ponyo en el acantilado

Sosuke entabla amistad con Ponyo, un pececito con poderes especiales que quiere convertirse en humana. Inspirada en la historia de La sirenita, la película es una historia tierna y llena de magia, con una animación artesanal.

Dir.: Hayao Miyazaki (Japón, 2008). 103 min.

Pompo: La magia del cine

Una joven y caótica productora confía a un tímido asistente la dirección de su primera película, obligándole a enfrentarse a sus dudas y a descubrir qué implica realmente crear cine. La película celebra el proceso creativo, el cine y el trabajo en equipo detrás de una producción.

Dir.: Takayuki Hirao (Japón, 2021). 90 min.

Venus wars

En un futuro donde Venus se ha convertido en un planeta habitable tras el impacto de un meteorito, dos naciones se encuentran en conflicto, y un joven motorista es reclutado para luchar como piloto por su nación. Dirigida por Yoshikazu Yasuhiko, el mismo creador del manga, es una combinación de ciencia-ficción y cyberpunk.

Dir.: Yoshikazu Yasuhiko (Japón, 1989). 102 min.

Panda y la serpiente mágica

El primer anime en color de la historia adapta la leyenda china de la serpiente blanca, que trata la historia de amor entre un joven y una serpiente que toma forma humana. Es una obra inspirada en los clásicos de animación de Disney, que abrió el camino a la expansión global del anime.



Dir.: Taiji Yabushita (Japón, 1958). 78 min.

Space Battleship Yamato: La película

La humanidad tiene solo un año para encontrar un remedio y salvar la Tierra. Para conseguirlo, convierten el barco Yamato en una nave espacial y emprenden un viaje al planeta Iscandar. La película es un remontaje de una serie que fracasó, y en este formato logró un gran éxito.

Dir.: Toshio Masuda y Noboru Ishiguro (Japón, 1977). 135 min.

Las mil y una noches

Una adaptación libre y provocadora de Las mil y una noches que mezcla las aventuras de Aladino con otros relatos del clásico literario. Considerada la primera película de anime para adultos de la historia, destaca por su erotismo y experimentación visual.

Dir.: Eiichi Yamamoto (Japón, 1969). 128 min.

Pompoko

Una fábula ecológica en la que un grupo de tanukis, animales tradicionales de Japón, intenta frenar la destrucción de su hábitat causada por la urbanización utilizando sus habilidades de transformación para asustar a los humanos. Una de las obras más singulares del Studio Ghibli.

Dir.: Isao Takahata (Japón, 1994). 119 min.

Belladonna of sadness

Jeanne, que vive en un pueblo de la Francia medieval, sufre abusos y humillaciones, hasta que establece un pacto con un espíritu que le ofrece poder. Es una película que destaca por su estilo visual psicodélico e influido por el Art Nouveau, inspirado en el libro de brujería del año 1862 La Sorcière.

Dir.: Eiichi Yamamoto (Japón, 1973). 86 min.

El niño y la bestia

Kyuta es un niño solitario, Kumatetsu una criatura sobrenatural de un mundo fantástico; los dos forman una amistad y viven aventuras cuando Kyuta cruza la frontera entre universos. Una historia de aprendizaje, crecimiento y vínculos inesperados.

Dir.: Mamoru Hosoda (Japón, 2015). 119 min.

Otaku no video

Un OVA que llega por primera vez a Catalunya, que combina ficción y falso documental para retratar la cultura otaku del Japón de los años 90. La historia sigue a dos amigos que convierten su afición en un imperio empresarial, mientras aparecen entrevistas ficticias y testimonios delirantes.

Dir.: Mori Takeshi (Japón, 1991). 96 min.

Ninja scroll

En el Japón feudal, tras una guerra civil, aparece una amenaza demoníaca conocida como el “shogun de las tinieblas”. El guerrero Jubei será el único capaz de detenerlo. Es un clásico que, junto con Akira y Ghost in the Shell, popularizó el anime en Occidente en los años 90.

Dir.: Yoshiaki Kawajiri (Japón, 1993). 92 min.

Memories

Antología de ciencia-ficción que adapta tres relatos cortos de Katsuhiro Otomo. Esta producción reúne a estudios legendarios como Madhouse y Studio 4ºC, y una de las piezas más reconocidas es Rosa magnética.

Dir.: Katsuhiro Ōtomo, Kōji Morimoto, Tensai Okamura (Japón, 1996). 113 min.

Millennium actress

En esta cinta una actriz repasa su vida y la historia del Japón del siglo XX. Inspirada en figuras del cine como Setsuko Hara y Hideko Takamine, es una obra que reflexiona sobre la identidad femenina bajo la mirada masculina.

Dir.: Satoshi Kon (Japón, 2001). 87 min.

Promare

En un mundo devastado por grandes incendios causados por los Burnish, unos seres mutantes capaces de controlar el fuego, la brigada de bomberos Burning Rescue lucha por evitar una nueva catástrofe. Cuando aparecen los Mad Burnish, más violentos y peligrosos, el conflicto escala y pone en riesgo la supervivencia del planeta.

Dir.: Hiroyuki Imaishi (Japón, 2019). 111 min.

Ghost in the shell + Ghost in the shell II: Innocence

El año 2029 está dominado por la tecnología, donde los humanos conviven con implantes cerebrales. La agente secreta Motoko Kusanagi investiga a un misterioso pirata informático mientras se cuestiona su propia identidad. Un clásico del género cyberpunk que marcó la historia de la animación y la ciencia-ficción.

Dir.: Mamoru Oshii (Japón, 1995 y 2004). 83+99 min.

El tren nocturno de la vía láctea

Adaptación de la obra de Kenji Miyazawa, un clásico de la literatura japonesa, que sigue a Giovanni, un gatito que busca el sentido de la felicidad. Durante el Festival de las Estrellas, se encuentra con su amigo Campanella y ambos emprenden un viaje en el Ferrocarril Galáctico.

Dir.: Gisaburô Sugii (Japón, 1985). 113 min.

Mind game

Nishi se reencuentra con su amor de instituto, quien le invita a visitar su restaurante. Pero allí aparecen unos yakuzas que lo cambiarán todo. Una animación surrealista que experimenta con todo tipo de técnicas de animación para explorar temas como el amor y el caos.

Dir.: Masaaki Yuasa (Japón, 2004). 105 min.

Arrietty y el mundo de los diminutos

Adaptación de la novela de Mary Norton The Borrowers, donde una familia de seres diminutos vive escondida bajo una casa de campo, intentando sobrevivir sin ser vistos por los humanos. Una producción de Studio Ghibli con guión de Hayao Miyazaki.

Dir.: Hiromasa Yonebayashi (Japón, 2010). 94 min.

Mi vecino Totoro

Cuando las hermanas Satsuki y Mei se trasladan al campo, descubren a los espíritus del bosque conocidos como los Totoros, que solo pueden ver aquellos que tienen un corazón puro. Ellos, junto con el gatobús, vivirán una aventura para descubrir el valor de la familia y la amistad.

Dir.: Hayao Miyazaki (Japón, 1988). 86 min.