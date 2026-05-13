Time Out dice

El cine africano contemporáneo vuelve a tomar protagonismo en la Filmoteca de Catalunya con la novena edición del Festival de Cinema Africà de Barcelona, Wallay!, que se celebra del 13 al 24 de mayo. Esta edición llega con una selección de películas que recorren diferentes países del continente y ponen el foco en historias explicadas desde miradas propias, lejos de los tópicos habituales.

La inauguración correrá a cargo de Katanga: el ball dels escorpins, del director burkinés Dani Kouyaté, una reinterpretación africana de Macbeth, de William Shakespeare, trasladada a un contexto político y simbólico marcado por las tradiciones orales africanas.

Otro de los platos fuertes será Liti liti, un documental del cineasta senegalés Mamadou Khouma Gueye, que visitará Barcelona para presentar su obra. El film retrata la desaparición de un barrio popular de Dakar atravesado por las transformaciones urbanas y reflexiona sobre memoria, desarraigo y progreso.

La programación también incluye títulos que han pasado por festivales como Sundance, Berlinale o Locarno. Entre ellos están Khartoum, una pieza coral filmada en medio de la guerra de Sudán; When Nigeria happens, sobre dos jóvenes bailarines que intentan encontrar su lugar en Lagos; y The heart is a muscle, un drama familiar sudafricano sobre trauma y paternidad.

También se podrá ver Temeraris, una historia sobre el duelo y la adolescencia ambientada en Túnez, y Un home que crida, del reconocido director chadiano Mahamat-Saleh Haroun, que retrata la pérdida de identidad de un excampeón de natación en medio de la guerra civil de Chad, un conflicto que el propio cineasta vivió en primera persona antes de exiliarse.