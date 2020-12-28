Nuestra ciudad es un paraíso para iniciarte en el mundo de una modalidad deportiva en auge

"La belleza del cuerpo es muchas veces indicio de la hermosura del alma", Miguel de Cervantes 'dixit'. El culto al cuerpo, inspirado y concebido por los cánones de belleza impuestos por los artistas griegos, todavía persiste. Muchos deportistas, algunos con más fervor que otros, aspiran a tener un cuerpo equilibrado y musculado para sentirse bien física y psicológicamente.

Una de las modalidades deportivas en auge en los parques de Barcelona es la calistenia, un entrenamiento físico que aumenta el bienestar y busca armonizar el cuerpo, adquiriendo una fuerza y ​​equilibrio que permita controlar todos y cada uno de los movimientos y gesticulaciones del cuerpo. Os presentamos una serie de datos, consejos y una selección de los lugares más adecuados para empezar en este mundo.

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