1. No necesitas tener mucho tiempo ni mucho dinero
Es el deporte ideal para las personas que no dispongan de mucho tiempo libre o tengan una rutina de vida muy variable. Mientras otras modalidades deportivas, como por ejemplo el CrossFit, exigen una atención especial hacia nuestros músculos al ser un deporte que lleva nuestro cuerpo al límite de sus capacidades, la calistenia se puede practicar en cualquier momento y en cualquier lugar que disponga de dos barras paralelas.
En términos económicos, también sale rentable al tratarse de un deporte que se puede practicar en cualquier parque. Algunos de los lugares más adecuados de Barcelona para practicar la calistenia son el Parque de la Mar Bella, el Calisthenics Beach Park Barcelona, situado frente al Hotel W, o el Parque de la Bederrida, conocido por formar parte de la Universidad Politécnica de Barcelona.