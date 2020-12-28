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Barcelona

Noi practicant la cal·listènia
Foto: Shutterstock
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5 consejos para introducirte en la calistenia en Barcelona

Nuestra ciudad es un paraíso para iniciarte en el mundo de una modalidad deportiva en auge

Escrito por Julen Chavarrías
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"La belleza del cuerpo es muchas veces indicio de la hermosura del alma", Miguel de Cervantes 'dixit'. El culto al cuerpo, inspirado y concebido por los cánones de belleza impuestos por los artistas griegos, todavía persiste. Muchos deportistas, algunos con más fervor que otros, aspiran a tener un cuerpo equilibrado y musculado para sentirse bien física y psicológicamente.

Una de las modalidades deportivas en auge en los parques de Barcelona es la calistenia, un entrenamiento físico que aumenta el bienestar y busca armonizar el cuerpo, adquiriendo una fuerza y ​​equilibrio que permita controlar todos y cada uno de los movimientos y gesticulaciones del cuerpo. Os presentamos una serie de datos, consejos y una selección de los lugares más adecuados para empezar en este mundo.

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1. No necesitas tener mucho tiempo ni mucho dinero

1. No necesitas tener mucho tiempo ni mucho dinero
1. No necesitas tener mucho tiempo ni mucho dinero
© Carlota Martí

Es el deporte ideal para las personas que no dispongan de mucho tiempo libre o tengan una rutina de vida muy variable. Mientras otras modalidades deportivas, como por ejemplo el CrossFit, exigen una atención especial hacia nuestros músculos al ser un deporte que lleva nuestro cuerpo al límite de sus capacidades, la calistenia se puede practicar en cualquier momento y en cualquier lugar que disponga de dos barras paralelas.

En términos económicos, también sale rentable al tratarse de un deporte que se puede practicar en cualquier parque. Algunos de los lugares más adecuados de Barcelona para practicar la calistenia son el Parque de la Mar Bella, el Calisthenics Beach Park Barcelona, situado frente al Hotel W, o el Parque de la Bederrida, conocido por formar parte de la Universidad Politécnica de Barcelona.

2. Fortalece tu 'core' con ejercicios controlados

2. Fortalece tu 'core' con ejercicios controlados
2. Fortalece tu 'core' con ejercicios controlados
Autor: Equip Audiovisuals

Reconocer a una persona que se esté iniciando en el mundo de la calistenia es muy fácil. Probablemente el principiante en cuestión estará tratando de mover su cuerpo por pura fuerza, como si estuviera inmerso en un 'spin-off' de Hércules. Como en la gran mayoría de los deportes, la técnica es la primera variable a tener en cuenta para garantizar que los ejercicios se hagan bien. Por ello, la calistenia requiere un 'core' muy bien entrenado. El trabajo controlado y metódico de los abdominales y el tronco determinará tu equilibrio una vez te pelees con las barras paralelas.

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3. Conecta con Barcelona a través del deporte al aire libre

3. Conecta con Barcelona a través del deporte al aire libre
3. Conecta con Barcelona a través del deporte al aire libre
Autor: Edu Bayer

Barcelona es el edén de los deportistas que adoran realizar ejercicio físico rodeados de un entorno y paisaje privilegiado. Cuando la pandemia se apoderó de la ciudad, todos los gimnasios y centros de 'wellness' cerraron dejando huérfanos de ejercicio físico a miles de deportistas comprometidos. En este contexto, cuando la situación epidemiológica lo permitió, los parques y las playas de la ciudad comenzaron a acoger a estos deportistas.

Esta dinámica ha llegado para quedarse, ya que muchos barceloneses han explorado un nuevo espacio donde volver a conectar con la ciudad a través del ejercicio físico y de una forma más segura.

4. Plantéate una serie de objetivos progresivos y realistas

4. Plantéate una serie de objetivos progresivos y realistas
4. Plantéate una serie de objetivos progresivos y realistas
Photograph: Facebook/CrossFit Urban Edge

El ser humano es competitivo y orgulloso por naturaleza. Cuando iniciamos una nueva disciplina, a menudo tenemos prisa por demostrar nuestro talento sin tener en cuenta las consecuencias derivadas de las prisas. La calistenia es una modalidad que exige tiempo y paciencia. Durante la primera semana, veremos la barra como nuestro peor enemigo al ser incapaces de escalarla.

Sin embargo, no se ha de desistir, sino plantearse una serie de objetivos para ir adquiriendo poco a poco un nivel de control corporal compatible con los ejercicios que se practiquen. Si lo prefieres, puedes buscar una ayuda más personalizada en centros especializados de Barcelona como Area Calisthenics, ubicado en la calle Lepant.

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5. Aprovecha los espacios que facilita nuestra ciudad

5. Aprovecha los espacios que facilita nuestra ciudad
5. Aprovecha los espacios que facilita nuestra ciudad
Foto: Ajuntament de Barcelona

Las playas de Barcelona son, por naturaleza, el lugar de culto de la calistenia. En los últimos años, una serie de estructuras geométricas se han ido apoderando de la costa de la ciudad. Uno de los síntomas más evidentes del auge de esta modalidad deportiva se encuentra en el paseo Marítimo de la Barceloneta, con la presencia de un parque artificial concebido para la marca Nike siguiendo un diseño vanguardista. El conjunto del 'Nike Training Outdoor Project' cuenta con múltiples barras de diferente altura para desafiar la gravedad y llevar a cabo todo tipo de filigranas mientras el cuerpo cultiva un equilibrio y fuerza con el que podrías opositar por el Cirque du Soleil.

Sin embargo, cualquier parque de tu barrio que disponga de barras es válido para dar los primeros pasos en este mundo. Aunque la oferta de ejercicios concretos parezca aparentemente limitada, hay mil y una variaciones de dominadas y flexiones a hacer. 

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