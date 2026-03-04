[category]
Ojo a los números: Basic-Fit juega en otra liga. La cadena suma 230 clubes en España y más de 1.600 repartidos por Europa, una red que no deja de crecer y que ha convertido su modelo low cost en todo un fenómeno fitness. Aquí venís a entrenar sin complicaciones, con todo lo esencial y horarios amplios para encajar el gimnasio en vuestra rutina.
Encontraréis amplias salas de máquinas, zonas de peso libre, actividades dirigidas para todos los niveles, sesiones de cycling que suben pulsaciones y hasta espacios de relajación con sillones de masaje para bajar revoluciones después del esfuerzo.
Su programación de entrenamientos se organiza en bloques: Body & Mind, Strength & Shape, Fitness, Dance, Cycle y Cardio. Una estructura pensada para que elijáis según vuestro estado de ánimo, combinéis disciplinas durante la semana y mantengáis la motivación alta sin caer en la rutina.
Como en otros centros de su estilo, dispondréis de una app para personalizar entrenamientos, hacer seguimiento de progresos y marcar objetivos. Además, ofrecen servicios de entrenamiento personal y fisioterapia, un plus si queréis afinar técnica, recuperaros mejor o dar un salto de nivel.
Desde 24,99 euros al mes.
Gran Via, 593 (Eixample Dret)
Metro Passeig de Gràcia (L2, L3, L4)
De lunes a domingo, 24 horas.
Teléfono: 851 96 04 67
Web: basic-fit.com
Instagram: @basicfites
Sardenya, 153 (Fort Pienc)
Avda. Josep Tarradellas, 133 (Les Corts)
Verdi, 200 (Gràcia)
Mallorca, 669 (Navas)
Av. Vallcarca, 235 (Vallcarca i els Penitents)
Guipúscoa, 183 (La Verneda i la Pau)
