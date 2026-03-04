Time Out dice

Ojo a los números: Basic-Fit juega en otra liga. La cadena suma 230 clubes en España y más de 1.600 repartidos por Europa, una red que no deja de crecer y que ha convertido su modelo low cost en todo un fenómeno fitness. Aquí venís a entrenar sin complicaciones, con todo lo esencial y horarios amplios para encajar el gimnasio en vuestra rutina.

Encontraréis amplias salas de máquinas, zonas de peso libre, actividades dirigidas para todos los niveles, sesiones de cycling que suben pulsaciones y hasta espacios de relajación con sillones de masaje para bajar revoluciones después del esfuerzo.

Su programación de entrenamientos se organiza en bloques: Body & Mind, Strength & Shape, Fitness, Dance, Cycle y Cardio. Una estructura pensada para que elijáis según vuestro estado de ánimo, combinéis disciplinas durante la semana y mantengáis la motivación alta sin caer en la rutina.

Como en otros centros de su estilo, dispondréis de una app para personalizar entrenamientos, hacer seguimiento de progresos y marcar objetivos. Además, ofrecen servicios de entrenamiento personal y fisioterapia, un plus si queréis afinar técnica, recuperaros mejor o dar un salto de nivel.

Cuotas

Desde 24,99 euros al mes.

Dirección

Gran Via, 593 (Eixample Dret)

Cómo llegar

Metro Passeig de Gràcia (L2, L3, L4)

Horarios

De lunes a domingo, 24 horas.

Contacto

Teléfono: 851 96 04 67

Web: basic-fit.com

Instagram: @basicfites

Otros gimnasios Basic Fit en Barcelona

Sardenya, 153 (Fort Pienc)

Avda. Josep Tarradellas, 133 (Les Corts)

Verdi, 200 (Gràcia)

Mallorca, 669 (Navas)

Av. Vallcarca, 235 (Vallcarca i els Penitents)

Guipúscoa, 183 (La Verneda i la Pau)