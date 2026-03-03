[category]
Un referente indiscutible en la zona alta de la ciudad. Este centro, que inició su trayectoria como Club Esportiu Iradier y estaba dirigido exclusivamente a mujeres, ha evolucionado hasta convertirse en un espacio abierto a todo el mundo, sin perder la esencia de sus orígenes. Se alza en una elegante torre neoclásica del siglo XX que le otorga un carácter distinguido y singular.
Las instalaciones deportivas ocupan 10.000 m2; sala de fitness con la última tecnología, salas para actividades dirigidas (pilates, yoga, Crossmet, CrossHiit, HBX Boxing, cycling, etc.), piscina interior y exterior, solarium y pistas de pádel.
Ofrecen servicio de fisioterapia, osteopatía, nutrición y medicina estética. Y para socializarse, una excelente cafetería y un restaurante.
La cuota no es precisamente barata, pero el entorno y la variedad de propuestas lo compensan con creces.
Escoles Pies, 105 (Sarrià-Sant Gervasi)
FGC Sarrià
Teléfono: 93 254 17 17
Web: clubmetropolitan.com
Instagram: @iradierbarcelona
