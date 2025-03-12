Time Out dice

El Gimnasio DIR Diagonal, con 12.600 m², es uno de los centros deportivos más completos de Barcelona, situado en la avenida Diagonal, en la zona de Sarrià.

Instalaciones y servicios

Este centro deportivo dispone de espacios equipados con la tecnología más avanzada: una sala de fitness, tres salas de actividades dirigidas, una sala de spindir, una de bootcamp, tres baños de vapor, zona de aguas, una piscina de 50x25 m, un solárium, una sala de pilates, seis pistas de pádel y el restaurante Saibò.

Actividades y entrenamiento personalizado

El DIR Diagonal cuenta también con actividades y entrenamientos dirigidos para potenciar la actividad física. Estas actividades dirigidas con entrenadores especializados son de natación, body pump, pilates, sesiones de mindfulness y relajación para equilibrar cuerpo y mente, entrenamiento personalizado para alcanzar objetivos específicos, zumba, iniciación al jazz, flamenco y mucho más.

Restaurante Saibò

Si vas al gimnasio al mediodía y te apetece comer algo después de entrenar, puedes ir al restaurante Saibò: saludable, con comida casera y platos ligeros. Ofrecen desayunos y almuerzos, para que puedas aprovechar al máximo tu jornada de deporte, así como infusiones y cafés. Puedes encontrar menús vegetarianos, woks, ensaladas, sushi y sándwiches, entre otros.

Horarios y tarifas

El gimnasio abre de lunes a viernes entre las 6 y las 22.45 h. El sábado el horario es de 7.30 a 20.45 h y el domingo de 8.30 a 20.30 h. Las tarifas varían según el tipo de abono y los servicios incluidos, que se pueden consultar más detalladamente en la página web.