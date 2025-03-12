Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Gimnàs
© Kzenon | Gimnàs

Dir Diagonal

Centro deportivo completo con instalaciones modernas, actividades dirigidas, entrenamiento personalizado y un restaurante
  • Deportes
  • Sarrià - Sant Gervasi
Escrito por Jana Serra
Editora
Publicidad

Time Out dice

El Gimnasio DIR Diagonal, con 12.600 m², es uno de los centros deportivos más completos de Barcelona, situado en la avenida Diagonal, en la zona de Sarrià

Instalaciones y servicios

Este centro deportivo dispone de espacios equipados con la tecnología más avanzada: una sala de fitness, tres salas de actividades dirigidas, una sala de spindir, una de bootcamp, tres baños de vapor, zona de aguas, una piscina de 50x25 m, un solárium, una sala de pilates, seis pistas de pádel y el restaurante Saibò.

Actividades y entrenamiento personalizado

El DIR Diagonal cuenta también con actividades y entrenamientos dirigidos para potenciar la actividad física. Estas actividades dirigidas con entrenadores especializados son de natación, body pump, pilates, sesiones de mindfulness y relajación para equilibrar cuerpo y mente, entrenamiento personalizado para alcanzar objetivos específicos, zumba, iniciación al jazz, flamenco y mucho más.

Restaurante Saibò

Si vas al gimnasio al mediodía y te apetece comer algo después de entrenar, puedes ir al restaurante Saibò: saludable, con comida casera y platos ligeros. Ofrecen desayunos y almuerzos, para que puedas aprovechar al máximo tu jornada de deporte, así como infusiones y cafés. Puedes encontrar menús vegetarianos, woks, ensaladas, sushi y sándwiches, entre otros.

Horarios y tarifas

El gimnasio abre de lunes a viernes entre las 6 y las 22.45 h. El sábado el horario es de 7.30 a 20.45 h y el domingo de 8.30 a 20.30 h. Las tarifas varían según el tipo de abono y los servicios incluidos, que se pueden consultar más detalladamente en la página web.

Detalles

Dirección
Ganduxer, 25-27
Sarrià-Sant Gervasi
Barcelona
Transporte
La Bonanova (FGC)
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.