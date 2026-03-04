Time Out dice

La sala de máquinas está equipada con lo mejor del mercado: Technogym, Eleiko, Hammer Strength, Gym 80 y Nike Strength & Watson. Cada rincón está pensado para que podáis sacar el máximo rendimiento, ya sea con peso libre o aparatos, y para todos los niveles. El cardio aquí es intenso y variado: dips, dominadas, remo, burpees, wall-ball, snatch y running, combinando vuestro peso corporal con kettlebells, mancuernas, cuerdas, air-bike, ski-erg y bandas elásticas.

Las sesiones de cross training os pondrán a prueba: fuerza, resistencia y potencia se combinan para mejorar coordinación, movilidad y equilibrio. Por su parte, el Hyrox es para los que buscan desafío: combina 1 km de carrera con un workout funcional en cada estación: Skierg, Sled Push, Sled Pull, Burpees, remo, Farmers Carry, zancadas y Wall Balls. Perfecto para quienes quieren entrenar de forma dinámica y exigente a la vez.

Cuotas

Desde 27 euros al mes.

Dirección

Berlín, 50 (Sants-Montjuïc)

Cómo llegar

Metros Entença (L5), Sants Estació (L3, L5) y Plaça del Centre (L3)

Horarios

De lunes a domingo, de 6 a 1 h

Contacto

Web: fitnesspark.es

Instagram: @fitnessparkberlin

Otros gimnasios Fitness Park en Barcelona

Gran Via, 625 (Eixample Dret)

Rosselló, 290 (Eixample Dret)

Casanova, 161 (Eixample Esquerre)

Balmes, 184 (Sarrià-Sant Gervasi)

Indepèndencia, 296-298 (Sant Martí)

Sants, 82 (Sants)

C.C. L’Illa Diagonal - Av. Diagonal, 557 (Les Corts)

C.C. Diagonal Mar - Av. Diagonal, 3 (Sant Martí)