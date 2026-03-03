Lo que antes conocíamos como Holmes Place Balmes ahora se llama We/On Balmes, y es mucho más que un simple cambio de nombre. Los dueños, los hermanos Javier y Sergio Pellón, quieren redefinir lo que significa un club deportivo, y lo hacen realidad en sus nueve centros: seis en Madrid, dos en Barcelona y uno en Santander.

We/On Balmes sigue siendo un gimnasio de categoría A. Aquí no hay olor a cloro y las salas de actividades dirigidas parecen más bien estudios de ensayo de Broadway que las típicas clases de gimnasio de colegio viejo.

Entre sus instalaciones destacan la piscina cubierta, un spa cuidado al detalle y estudios especializados de yoga, pilates y cycling.

En cuanto a actividades dirigidas, además de yoga y pilates, ofrecen sesiones de body pump, barre, zumba, core y mucho más.

Además, proporcionan servicios de entrenamiento personal, asesoramiento técnico de fitness, fisioterapia, nutrición, centro estético, espacio de coworking y restaurante.

El seguno We/On de Barcelona se encuentra muy cerca de la plaza Urquinaona (Ausiàs Marc, 9-11).

Dirección

Balmes, 44-46 (Eixample Dret)

Cómo llegar

Metro Passeig de Gràcia (L2, L3, L4)

Contacto

Teléfono: 93 272 20 00

Web: weonclub.com

Instagram: @weon.sportsclub