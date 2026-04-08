Time Out dice

Mariana Ortiz entró en contacto con el pilates por primera vez cuando estudiaba la carrera de Danza Contemporánea en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en México. Comprendió que esta disciplina es de las mejores para fortalecer el cuerpo y un complemento ideal para el entrenamiento de danza. La práctica diaria, además de cambió su cuerpo e incluso su forma de bailar y permitió que se sientiera más fuerte, flexible y segura. En 2003, obtuvo la certificación de instructora de pilates en la escuela Tamara Di Tella Pilates. Cuatro años después, fundó su propio estudio: Kenzen Pilates Studio. En busca de nuevas formas de complementar sus entrenamientos, en 2014 realizó la formación del Método Hipopresivos de Marcel Caufriez.

El centro

Especializado en pilates reformer, aquí trabaja con el reformer clinical, una máquina versátil que se adapta a cada persona, aporta seguridad y acompañamiento en cada ejercicio. Ofrece sesiones de 50 minutos en grupos de máximo tres personas, lo que permite conocer las necesidades individuales, prevenir lesiones y lograr mejores resultados gracias a un trato personalizado. Todo comienza con una clase de prueba individual, donde se analizan objetivos y posibles molestias para recomendar el tipo de sesión más adecuado.

Los abonos son de 5 clases (226 euros) y 10 clases (437 euros), cuatro meses para usarlos.

Horario

De lunes a jueves, de 9 a 11 h y de 14.30 a 21 h

Dirección

Muntaner, 81 (Eixample Esquerre)

Cómo llegar

Metro Universitat (L1, L2) o Hospital Clínic (L5)

Contacto

Web: kenzenpilates.com

Instagram: @kenzenpilates