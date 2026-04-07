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Foto: SimplyBe | SimplyBe
Foto: SimplyBe

10 espacios donde hacer pilates en Barcelona

Decid adiós al estrés y al dolor de espalda y mejorad respiración y postura

Escrito por Time Out Barcelona Editors
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¿Sentís el cuerpo molesto? Puede que sea porque necesitáis cuidarlo más, y una manera de hacerlo puede ser probando la natación, el pilates o el yoga. A través de hacer un poco de deporte, con estiramientos, control de la respiración y ejercicio físico, trabajamos la zona abdominal, lumbar y glúteos, y así el cuerpo gana equilibrio y el dolor de espalda se suaviza. Antes, sin embargo, elegid modalidad: pilates mat –sobre colchón– o reformer –con la ayuda de una máquina–. Barcelona está llena de espacios donde ofrecen clases para practicar esta disciplina, y aquí os dejamos una breve selección. ¡No dejéis que el dolor de espalda os pase factura!

No te lo pierdas: 10 lugares de Barcelona donde hacer deporte al aire libre.

1. Dona10

  • Deportes
  • Barcelona
Dona10
Dona10
Foto: Edgar Ortiz

Dona10 es un centro de pilates exclusivamente femenino que cuenta con cinco estudios en Barcelona y más de 15 años de experiencia en el sector. Ofrecen una amplia variedad de clases: pilates suelo, reformer, terapéutico, para embarazadas, postparto y en formato online. Disponen de todo tipo de material —spring wall, fitballs, aros, rollers, pelotas, toning balls y más— para adaptarse a cada entrenamiento. También imparten clases de yoga, yoga aéreo y fit & core. Además, completan su oferta con un excelente servicio de entrenamiento personal y fisioterapia.

Dónde:

Còrsega, 107 (Eixample Esquerre)
Mallorca, 130 (Eixample Esquerre)
Casanova, 214 (Eixample Esquerre)
Mallorca, 348 (Eixample Dret)
Alfons XII, 22 (Sarrià-Sant Gervasi)

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2. Kenzen Pilates Studio

Kenzen Pilates Studio
Kenzen Pilates Studio
Foto: Kenzen Pilates Studio

Especializados en Pilates Reformer, aquí trabajan con el Reformer Clinical, una máquina versátil que se adapta a cada persona, aporta seguridad y acompañamiento en cada ejercicio. Ofrecen sesiones de 50 minutos en grupos de máximo tres personas, lo que permite conocer las necesidades individuales, prevenir lesiones y lograr mejores resultados gracias a un trato personalizado. Todo comienza con una clase de prueba individual, donde se analizan objetivos y posibles molestias para recomendar el tipo de sesión más adecuado.

Dónde: Muntaner, 81 (Eixample Esquerre) 

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3. Estudio 3 Pilates

Estudio 3 Pilates
Estudio 3 Pilates
Foto: Estudio 3 Pilates

En Estudio 3 Pilates, en Rambla de Catalunya, comparten edificio con numerosas oficinas, lo cual convierte el local en el aliado perfecto para desconectar sin alejarse del trabajo. En un espacio pequeño pero funcional, se enfocan en mejorar vuestra postura y bienestar mediante sesiones personalizadas, ya sean individuales o en grupos de hasta cinco personas, con especial atención al método reformer. Ofrecen abonos mensuales con horarios concertados y flexibilidad para cambios, además de planes de empresa con descuentos a partir del tercer empleado.

Dónde: Rambla de Catalunya, 66, 1° F (Eixample Dret)

4. Balance Studio

Balance Studio
Balance Studio
Foto: Balance Studio

Con alma: así definen el pilates en Balance Studio, un espacio en el centro de Barcelona que entiende esta disciplina como mucho más que un método. Aquí se trabaja cuerpo y mente a la vez, buscando fortalecerlos y ganar agilidad y flexibilidad. El objetivo es activar todos los grupos musculares, con especial atención a abdominales y glúteos. Ofrecen sesiones de 55 minutos, tanto personalizadas como en grupo, utilizando máquinas diseñadas por el propio J.H. Pilates para garantizar un entrenamiento completo y consciente.

Dónde: Girona, 115 (Eixample Dret)

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5. Harmonious Life

Harmonious Life
Harmonious Life
Foto: Harmonious Life

Poned una dosis de armonía en vuestra vida y apostad por un estilo más saludable y equilibrado en Harmonius Life. Aquí el pilates es la herramienta para lograrlo, con clases privadas de reformer o sesiones en suelo en grupos muy reducidos de hasta cuatro personas. Trabajan los ejercicios originales junto a sus variaciones y equilibran fuerza y estiramientos. El objetivo no es solo ganar músculo, sino también flexibilidad y agilidad. Por eso priorizan la calidad, precisión y control del movimiento por encima del número de repeticiones.

Dónde: Lluçà, 13 (Les Corts) 

6. SimplyBe

SimplyBe
SimplyBe
Foto: SimplyBe

Un espacio precioso que ofrece una amplia variedad de propuestas como pilates, barre, estiramientos y muchas más. Abren todos los días de la semana y la mayoría de las sesiones se imparten en inglés y están adaptadas a todos los niveles y situaciones (embarazo, post parto, lesiones, procesos de recuperación, etc.). También tienen servicio de entrenamiento personal, consulta de osteopatía y ofrecen masajes.

Dónde: Pau Claris, 83, 3-3 (Eixample Dret) 

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7. DitoFlow

DitoFlow
DitoFlow
Foto: DitoFlow

Yoga, pilates y terapias alternativas se combinan en DitoFlow para crear programas a medida orientados a corregir lesiones, aliviar dolores o, simplemente, mejorar la forma física. Trabajan con sesiones individuales y grupos reducidos de hasta siete personas. Además de pilates suelo y reformer, ofrecen pilates postural, una modalidad más suave que adapta los ejercicios tradicionales para facilitar la rehabilitación. Es especialmente habitual entre personas mayores, para quienes diseñan rutinas específicas ajustadas a sus necesidades.

Dónde: Providència, 95 (Gràcia)

8. Beyoga Pilates & Yoga

Beyoga Pilates & Yoga
Beyoga Pilates & Yoga
Foto: Beyoga Pilates & Yoga

¡Cuidar el cuerpo nunca sobra! En Beyoga lo tienen claro y apuestan por el pilates más clásico, el auténtico, trabajado tanto en suelo como en máquinas. Su enfoque combina dos claves: diversión y desafío. El estudio está completamente equipado con máquinas Gratz y sus clases se adaptan a distintos objetivos: mantenerse en forma, recuperarse de una lesión, corregir la postura o simplemente desconectar. También ofrecen clases de hatha yoga y servicio de entrenamiento personal.

Dónde: Buenos Aires, 52 (Eixample Esquerre)

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9. Gimnasios y clubes

Gimnasios y clubes
Gimnasios y clubes
Foto: Edan Studios

Nunca fallan. Elegid el que os dé menos rabia, premium o low cost. Son la mejor opción para los que queréis hacer pilates pero, también, tenéis cuerpo para más: zumba, yoga, tonificación, spinning... En alguno de ellos, encontraréis sesiones de pilates algo más masificadas pero igualmente efectivas. ¿Lo mejor? La cuota de los centros da acceso al resto de actividades dirigidas, en la piscina, en el bar o en las salas de máquinas. ¿Quién da más?

10. Centros Cívicos

Centros Cívicos
Centros Cívicos

¡Nosotros somos fans! Bien de precio y cerca de casa. En el Centro Cívico Joan Oliver, el de Baró de Viver, en La Sedeta, en Can Déu, en la Casa Elizalde, en las Cotxeres de Sants, en Can Felipa... y así hasta un buen puñado más. Antes de dejaros la pasta en un gimnasio premium, probad la metodología de los centros municipales. Os llevaréis más de una sorpresa y tres meses de pilates os saldrán al mismo precio que un mes en un gimnasio.

 Más información: Centros cívicos en Barcelona

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