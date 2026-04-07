Dona10 es un centro de pilates exclusivamente femenino que cuenta con cinco estudios en Barcelona y más de 15 años de experiencia en el sector. Ofrecen una amplia variedad de clases: pilates suelo, reformer, terapéutico, para embarazadas, postparto y en formato online. Disponen de todo tipo de material —spring wall, fitballs, aros, rollers, pelotas, toning balls y más— para adaptarse a cada entrenamiento. También imparten clases de yoga, yoga aéreo y fit & core. Además, completan su oferta con un excelente servicio de entrenamiento personal y fisioterapia.
Dónde:
Còrsega, 107 (Eixample Esquerre)
Mallorca, 130 (Eixample Esquerre)
Casanova, 214 (Eixample Esquerre)
Mallorca, 348 (Eixample Dret)
Alfons XII, 22 (Sarrià-Sant Gervasi)