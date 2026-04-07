¿Sentís el cuerpo molesto? Puede que sea porque necesitáis cuidarlo más, y una manera de hacerlo puede ser probando la natación, el pilates o el yoga. A través de hacer un poco de deporte, con estiramientos, control de la respiración y ejercicio físico, trabajamos la zona abdominal, lumbar y glúteos, y así el cuerpo gana equilibrio y el dolor de espalda se suaviza. Antes, sin embargo, elegid modalidad: pilates mat –sobre colchón– o reformer –con la ayuda de una máquina–. Barcelona está llena de espacios donde ofrecen clases para practicar esta disciplina, y aquí os dejamos una breve selección. ¡No dejéis que el dolor de espalda os pase factura!

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