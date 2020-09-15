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Barcelona

Vista aérea del Eixample Barcelona Sagrada Familia
© Shutterstock
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La guía más completa para descubrir el Eixample de Barcelona

Mercados, galerías, museos, patios interiores, ejes verdes, arquitectura icónica, bares y restaurantes: recorremos los imprescindibles del distrito

Escrito por Time Out Barcelona Editors
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El Eixample es el plan Cerdà, una cuadrícula nacida de un planteamiento igualitario e higienista que abarca hasta seis barrios: Fort Pienc, Sagrada Família, la Dreta de l'Eixample, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, la Nova Esquerra de l'Eixample y Sant Antoni. El Eixample es el modernismo —aunque también conserva huellas del GATCPAC y de la nueva arquitectura de los años cincuenta— y las remontas. También es la lucha vecinal que hizo posible la recuperación de espacios emblemáticos como Golferichs y que hoy planta cara a los desahucios, como los de la Casa Orsola o el Bloc Papallona, y a las consecuencias de la gentrificación y la turistificación de la ciudad.

Más Eixample

El Eixample son sus tiendas: las más emblemáticas, que sobreviven y se adaptan a unos hábitos de consumo cambiantes, los comercios especializados que lo llenan de vida y riqueza y un sinfín de bares y restaurantes. También son sus equipamientos y joyas culturales, la reivindicación de más espacios verdes y la defensa de la diversidad sexual. Aquí tenéis una selección de todo lo que podéis hacer en el barrio de los barrios de Barcelona.

NO TE LO PIERDAS: Las calles más bonitas de Barcelona

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Si solo podéis hacer una cosa

Foto: Victor Lafuente

Acercaos a la Manzana de la Discordia (el tramo del paseo de Gràcia entre Consell de Cent y Aragó), donde dejaron su huella algunos de los grandes artífices del modernismo. La Pedrera, la Casa Lleó Morera, la Casa Amatller y la Casa Batlló bien merecen una visita, aunque solo sea para admirar sus fachadas.

Para salir del camino habitual

Foto: Jordi Surroca i Gael del Río

Ya hay 45 patios interiores de manzana repartidos por todo el Eixample que pasan casi desapercibidos para la mayoría de la gente. Solo hace falta cruzar un portal para dejar atrás el ruido de los coches y adentrarse en pequeños refugios verdes: jardines frondosos, rincones donde leer o desconectar, zonas de juego siempre llenas de niños y bancos a la sombra desde los que contemplar la vida del barrio a otro ritmo. Una pausa inesperada en medio del asfalto. Además, muchos de estos espacios llevan el nombre de mujeres que dejaron huella en la historia, la cultura o la ciencia, una forma de reequilibrar un callejero que durante décadas ha estado claramente masculinizado.

Si hace sol

Photograph: Daniel Bartolomé / Barcelona City Council

No hay nada como un espacio donde correr, patinar y jugar a la pelota; no hay nada como el parque de Joan Miró, que, además, cuenta con amplias zonas de césped donde tumbarse a contemplar la escultura Mujer y pájaro del artista catalán. Si os apetece más pasear, hacedlo por las calles completamente pacificadas —Consell de Cent, Girona, Rocafort y Comte Borrell— o por otras con el tráfico muy restringido, como Enric Granados, Parlament o Aldana.

Si llueve, comed

Wikicommons

Aprovechad el mal tiempo para refugiaros en alguno de los cinco mercados municipales del Eixample —el Ninot, la Concepció, la Sagrada Família, el Fort Pienc y Sant Antoni— o en cualquiera de los cientos de bares y restaurantes del distrito. Si la lluvia os pilla en Sant Antoni, consultad aquí

Culturizaos

Foto: Museu Tàpies

Aquí encontraréis museos —el Museu Tàpies, los Espais Volart de la Fundació Vila Casas y el Museo Egipcio—, seis bibliotecas públicas, seis centros cívicos, unas 80 galerías de arte de todo tipo —muchas concentradas en las calles Consell de Cent y Enric Granados— y 86 librerías para todos los gustos: generalistas, especializadas, de segunda mano, de viajes, de idiomas e incluso de humor.

El metro más cercano

Foto: Shutterstock

Estas son algunas de las paradas de metro más estratégicas para recorrer el Eixample de punta a punta: Passeig de Gràcia, Universitat, Arc de Triomf, Tetuan, Sant Antoni y Hospital Clínic.

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