El Eixample es el plan Cerdà, una cuadrícula nacida de un planteamiento igualitario e higienista que abarca hasta seis barrios: Fort Pienc, Sagrada Família, la Dreta de l'Eixample, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, la Nova Esquerra de l'Eixample y Sant Antoni. El Eixample es el modernismo —aunque también conserva huellas del GATCPAC y de la nueva arquitectura de los años cincuenta— y las remontas. También es la lucha vecinal que hizo posible la recuperación de espacios emblemáticos como Golferichs y que hoy planta cara a los desahucios, como los de la Casa Orsola o el Bloc Papallona, y a las consecuencias de la gentrificación y la turistificación de la ciudad.

Más Eixample

El Eixample son sus tiendas: las más emblemáticas, que sobreviven y se adaptan a unos hábitos de consumo cambiantes, los comercios especializados que lo llenan de vida y riqueza y un sinfín de bares y restaurantes. También son sus equipamientos y joyas culturales, la reivindicación de más espacios verdes y la defensa de la diversidad sexual. Aquí tenéis una selección de todo lo que podéis hacer en el barrio de los barrios de Barcelona.

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