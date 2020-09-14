Eixample es el distrito modernista por excelencia de Barcelona y una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. Construido durante la segunda mitad del siglo XIX siguiendo el plan urbanístico ideado por el ingeniero Ildefons Cerdà, hizo posible la expansión de Barcelona más allá de sus antiguas murallas. Hoy es el distrito más poblado de la capital catalana y sigue destacando por su urbanismo racional: calles amplias, una trama ortogonal perfectamente ordenada, grandes manzanas interiores, los característicos chaflanes que dan forma a sus manzanas octogonales y una atmósfera burguesa decimonónica innegable. Todo ello conforma una de las imágenes más icónicas de Barcelona (con el debido respeto a Gaudí, claro).

Nuestra selección

En esta lista encontraréis una selección de nuestros bares favoritos repartidos por los distintos barrios del Eixample, dentro de las ya clásicas coordenadas de mar, montaña, Besòs y Llobregat. La única excepción es Sant Antoni, que cuenta con una guía propia que podéis consultar aquí. Descubriréis locales históricos, establecimientos de toda la vida, nuevas aperturas y espacios de moda. Tanto si buscáis un lugar para tomar un café y un bocadillo rápido como un buen vermut, unas tapas o un cóctel memorable, aquí encontraréis una dirección para cada ocasión.

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