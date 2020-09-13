El Eixample es, probablemente, el distrito con la oferta gastronómica más extensa y diversa de Barcelona. La cuadrícula ideada por Ildefons Cerdà esconde cientos de restaurantes para todos los gustos y presupuestos: desde casas de comidas de toda la vida (a las que probablemente ya iban vuestros abuelos) hasta restaurantes galardonados con estrellas Michelin. También alberga algunos de los mejores italianos, japoneses y chinos de la ciudad, además de excelentes bares de tapas y magníficos menús del día. Tanto si buscáis una ocasión especial como una comida informal, aquí siempre encontraréis una buena mesa esperándoos.

Nuestra selección

En esta lista hemos reunido los restaurantes que más nos gustan del distrito. Encontraréis establecimientos históricos y nuevas aperturas, cocina tradicional y propuestas innovadoras, direcciones asequibles y experiencias gastronómicas de alto nivel. Un recorrido por algunos de los locales imprescindibles para comer muy bien, sea cual sea vuestro plan o presupuesto.

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