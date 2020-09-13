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Barcelona

Portolés
© Maria Dias | Portolés
© Maria Dias

Los mejores restaurantes del Eixample

20 direcciones imprescindibles para comer muy bien en el distrito

Escrito por Time Out Barcelona Editors
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El Eixample es, probablemente, el distrito con la oferta gastronómica más extensa y diversa de Barcelona. La cuadrícula ideada por Ildefons Cerdà esconde cientos de restaurantes para todos los gustos y presupuestos: desde casas de comidas de toda la vida (a las que probablemente ya iban vuestros abuelos) hasta restaurantes galardonados con estrellas Michelin. También alberga algunos de los mejores italianos, japoneses y chinos de la ciudad, además de excelentes bares de tapas y magníficos menús del día. Tanto si buscáis una ocasión especial como una comida informal, aquí siempre encontraréis una buena mesa esperándoos.

Nuestra selección

En esta lista hemos reunido los restaurantes que más nos gustan del distrito. Encontraréis establecimientos históricos y nuevas aperturas, cocina tradicional y propuestas innovadoras, direcciones asequibles y experiencias gastronómicas de alto nivel. Un recorrido por algunos de los locales imprescindibles para comer muy bien, sea cual sea vuestro plan o presupuesto.

¡NO TE LO PIERDAS! Los mejores bares del Eixample

Haz clic aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para elaborar este contenido.

Portolés

  • Dreta de l'Eixample
  • precio 1 de 4
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Portolés
Portolés
© Maria Dias

Comida sencilla y popular. Todo lo que hay del día está escrito en una pizarra. Una oferta amplia, con primeros como gazpacho, fideuá, alcachofas al vapor o un arroz a la cubana, y unos segundos que van desde unas carrilleras de cerdo o una escalopa con vinagre de Módena, hasta un magret de pato o un bacalao con tomate, pasando por unos salmonetes de roca fritos o una trucha a la navarra.

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Hawker 45

  • Cocina creativa
  • Dreta de l'Eixample
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Hawker 45
Hawker 45
© Irene Fernández

Un lugar particular, personal e intransferible: practican una fusión de comida callejera del sudeste asiático y de Latinoamérica hecho con realismo, inspiración y coherencia. La carta no es muy larga, pero los platos son un 'hit' poco escuchado: se puede encontrar el adobo filipino –un plato que aquí es como quien dice, inexistente– aplicado a la carrillera de cerdo, o una sopa 'pho' con rabo de buey. Y en el menú de mediodía, delicias como 'malay redang', guiso malasio hecho 'street bocata' con un 'roti paratha', un pan blando de Singapur. Todo delicioso, coherente y hecho desde cero.

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Ramen-Ya Hiro

  • Japonesa
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 1 de 4
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Ramen-Ya Hiro
Ramen-Ya Hiro

Sigue siendo uno de los mejores lugares de la ciudad para comer buen ramen, sin duda. Encontramos las tres recetas clásicas: de soja (con caldo de pollo y cerdo, con salsa de soja), de miso (lo mismo con miso en lugar de soja) y de marisco. Los fideos, de producción artesanal (verás la máquina al final de la barra), son una maravilla: los puedes poner en el plato y apretarlos con el palito y sueltan caldo y, al mismo tiempo, se mantienen elásticos. Las gyozas (empanadillas) y los onigiris (los triángulos de arroz con alga nori) completan la carta. 

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El Japonés del Tragaluz

  • Japonesa
  • Eixample
  • precio 2 de 4
  • 3 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
El Japonés del Tragaluz
El Japonés del Tragaluz

Un concepto de taberna informal y minimalista con mesas alargadas que no ha parado de triunfar desde que abrió en el 2000. El Japonés ha sido un pionero en la oferta nipona de Barcelona y ha sabido mantenerse gracias a su cocina a la vista, su sushi y la brasa japonesa de carbón natural para hacer kusiyaki (pinchos). ¿El secreto de su éxito? Materia prima de calidad y siempre fresca.

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Entrepanes Díaz

  • Bar de bocadillos
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 2 de 4
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Entrepanes Díaz
Entrepanes Díaz
©IvanGiménez

Un bar de bocadillos con aires madrileños de los años 50 pero en Barcelona, ​​claro. Esto es Entrepanes Díaz, buena comida y buen servicio. El mismo propietario que el Bar Mut presenta una carta de una veintena de bocadillos que hacen salivar. De rabo de buey, de kokotxas, uno de nuestros favoritos por la ternura de la dentellada, de cochinillo... ¡son apoteósicos! El pan es de la panadería Sant Josep y es perfecto para sostener toda la materia que se le pone en su interior. Las cañas están bien tiradas y son perfectas para hacerlo bajar todo.

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Bar Centro

  • Bar de bocadillos
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 1 de 4
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Bar Centro
Bar Centro
© Iván Moreno

“El futuro de la comida popular es la fusión del street food de todo el mundo”, dice Carlos Gremone, un cocinero venezolano que con la publicista Debora Schneider reconvirtió en 2014 un bar de menú en bocatería top. Gremone ha viajado por medio mundo –20 años de experiencia en restaurantes de Italia y Michelin– y cada uno de sus tiros –doce bocadillos y once hamburguesas– nace de horas de afinación. La cita podría ser vacía si no hiciera diana: un bocadillo de cerdo desmenuzado (EUA) que pasa por Perú –albahaca y cilantro– y se aposenta en la boca con una salsa dulce-picante con chile y jengibre (thai) tiene toda la coherencia del mundo. Todo lo hacen desde cero y bien.

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Can Boneta

  • Esquerra de l’Eixample
  • precio 2 de 4
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Can Boneta
Can Boneta
© Iván Moreno

En Can Boneta ofrecen tapas y platillos creativos con sabor tradicional. Carta de platillos claramente basados ​​en el recetario catalán. La paletilla de cordero deshuesada con salsa de oporto y Tatin de manzana, el conejo deshuesado con setas, los chipirones rellenos de setas y salsa de vino blanco del Penedés... ¡Chup-chup al poder! Al mediodía aplican una fórmula económica de tres tapitas más un plato del día, postre y bebida donde te puedes encontrar, por ejemplo, con un fricandó, un meloso de ternera con salsa de aceitunas negras y membrillo o un arroz de calamares y gambas.

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El Puestu

  • Catalana
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 2 de 4
  • 3 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
El Puestu
El Puestu
© Maria Dias

En El Puestu hay gente de alta gastronomía haciendo cocina de barrio a precios de barrio. Tienen unos mejillones al vapor excelentes. Sus brutales callos, de picante intenso y textura gelatinosa sutil, redimen la chusma rojiza que cultiva bacterias en expositores. Los platos fríos son una bendición en barra: como la ensalada de garbanzos con un punto de vinagre. Vermut del Morro Fi, buena elección de vinos de la tierra a copas y tempranillo de tirador fresquito en porrón.

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Galú

  • Italiana
  • Barcelona
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Galú
Galú
Foto: Edgar Ortiz

El Galú ofrece una carta disponible sin gluten y con opciones veganas. Elabora su propia pasta, el pan y los postres. Y se nota. Puedes comenzar con una 'caponata', entrante siciliano, y un carpaccio. La ensalada de hinojo y naranja puede completar el trío inicial, o una berenjena Parmigiana exquisita. Las pastas se elaboran diariamente y artesanalmente. Unos 'fetuccini' con guisantes tiernos son otra opción, así como los 'pappardelle' a la Norcia, con salchicha, chalota, trufa negra y nata. No obvia los postres: excelentes tiramisú y pannacotta.

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Granja Petitbo

  • Mediterránea
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 1 de 4
  • 3 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Granja Petitbo
Granja Petitbo
© Maria Dias

La Granja Petitbó es un lugar acogedor donde desayunar y merendar pasteles excelentes acompañados de una gran taza de té o de un café. De estampa para enmarcar o, si lo preferís, de foto para lucir en Instagram. Huevos Benedict y bocadillos vegetales acompañados de zumos de frutas (a destacar el de naranja, manzana y zanahoria) y también su reputado carrot cake y los panqueques con plátano y chocolate... Al mediodía hacen comida muy healthy.

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