Time Out dice

SimplyBe ocupa un amplio y luminoso piso típico del Eixample Dret, con suelos hidráulicos, techos altos y abundante luz natural.

Abren todos los días, incluidos los fines de semana, y ofrecen una amplia variedad de prácticas de pilates: suelo, máquinas, barra, estiramientos y mucho más. La mayoría de las clases se imparten en inglés y están adaptadas a todos los niveles y situaciones, como embarazo, postparto, lesiones o procesos de recuperación. Podéis optar por sesiones en grupo o por entrenamiento personal, one-to-one.

También proponen clases individuales de estiramiento asistido, conocido como estiramiento pasivo, una práctica que combina el método PNF (Facilitación Neuromuscular Propioceptiva) con la respiración consciente para potenciar sus beneficios.

Además del pilates, disponen de servicio de masajes: relajantes, terapéuticos, deportivos o de tejido profundo. Sus masajistas incorporan en las sesiones estiramientos, movilidad e incluso acupuntura.

Para quienes quieran complementar la práctica con osteopatía, este es el lugar indicado. Tratan lesiones relacionadas con tejidos rígidos o adheridos, trabajan para corregir desalineaciones, mejorar el tejido cicatricial, liberar la fascia y favorecer el flujo sanguíneo. Los tratamientos de osteopatía pueden combinarse con acupuntura.

Membresía y horarios

Sin cuota de inscripción, ofrecen packs mensuales, trimestrales y de temporada baja, con opciones de 5, 10 sesiones o tarifa ilimitada. También existe la modalidad drop-in para asistir a una clase puntual. La mayoría de sesiones se concentran por la tarde, aunque también hay algunas por la mañana. Los horarios varían a diario, consultad su web para más información.

Dirección

Pau Claris, 83, 3-3 (Eixample Dret)

Cómo llegar

Metro Urquinaona (L1, L4)

Contacto

Teléfono: 644 31 68 50

Web: simplybepilates.com

Instagram: @simplybepilates