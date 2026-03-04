Time Out dice

La cadena Synergym suma ya más de 200 gimnasios en toda España, tres en Barcelona. Uno de los más completos es el de las Arenas, un espacio de 1.000 m² pensado para quienes quieren entrenar a su ritmo, pero también dejarse llevar por la energía del grupo. Cuenta con una amplia sala de máquinas, zona de peso libre, sala de cycling y una programación de actividades dirigidas que cubre todos los frentes. En su horario encontraréis sesiones como Boompa (fuerza-resistencia), Rumble (entrenamiento de contacto), Flow (fuerza y flexibilidad), Zumdance (zumba y baile), Core (abdomen), Pilates, Cross (alta intensidad) y GAP (glúteos, abdomen y piernas). Aquí podréis probar algo distinto cada semana. El ambiente es joven.

Además, los usuarios disponen de una app personalizada con más de 500 horas de entrenamiento online, perfecta para complementar las sesiones presenciales o entrenar desde casa cuando el tiempo apremia. Esta herramienta digital permite seguir rutinas, marcar objetivos y mantener la motivación alta incluso fuera del gimnasio.

Horarios

De lunes a viernes, de 6 a 23 h

Sábados, de 9 a 18 h

Domingos y festivos, de 9 a 14 h

Cuotas

Desde 29,99 euros al mes, sin permanencia.

Dirección

Diputació, 16

Cómo llegar

Metro Espanya (L1, L3, L8

Contacto

Teléfono: 699 172 330

Web: synergym.es

Instagram: @synergymes

Otros Synergym en Barcelona

Synergym Clot: Mallorca, 673

Synergym Maragall: Ramon Albó, 50