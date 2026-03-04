VivaGym es uno de los gigantes del fitness en España, con más de 200 locales repartidos por todo el país y una presencia contundente en Barcelona; 20 clubes. El de Vía Augusta es, sin duda, uno de los más populares y concurridos de la ciudad. ¿La fachada naranja imposible de ignorar? Sí, es ahí.

A las completas salas de máquinas, la zona de cycling y la batería de actividades dirigidas se suma, en algunos centros, su propuesta más cañera: Boutique The Boxer Club, un programa de boxeo con cuota independiente para quienes buscan subir la intensidad y descargar adrenalina a golpe de guante.

En el apartado de clases dirigidas, la oferta es amplia: sesiones de cardio para sudar sin parar, tonificación para esculpir músculo, disciplinas de cuerpo y mente para equilibrar, propuestas de baile con energía y entrenamientos funcionales que ponen a prueba todo el cuerpo.

Si sois de los que preferís ir a vuestro aire, también podéis tirar de la app personalizada con planes de entrenamiento adaptados a vuestro nivel y metas. Las cuotas más completas incluyen, además, clases específicas, asesoramiento nutricional y recetas para acompañar el trabajo en sala.

Cuotas

Desde 30,90 euros al mes, sin permanencia.

Dirección

Via Augusta, 17 (Sarrià-Sant Gervasi)

Cómo llegar

Diagonal (L3, L5)

Horarios

De lunes a viernes, de 6 a 23 h

Sábado y domingo, de 8 a 21 h

Contacto

Web: vivagym.com

Instagram: @vivagym.es

Otros gimnasios VivaGym en Barcelona

Consultad su web.