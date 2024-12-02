Time Out dice

Adentrarse en A Casa Portuguesa es hacerlo al paraíso del dulce, los colores cálidos y el azúcar a chorros. Desde 2006 divulgan por Barcelona -especialmente al local del barrio de Gracia, en la Plaza Diamant- la gastronomía y cultura portuguesa a través de espacios innovadores de pastelería, galería de arte, bodega, tapería, restaurando, cafetería, tienda Gourmet y Wine Bar entre otros. El local cuenta con dos pequeñas mesas pero generalmente los productos se piden para llevar.

¿Qué productos podemos comprar?

Dicen los entendidos que en esta pastelería y cafetería hacen unos pastelillos de Belém que no tienen nada a envidiar a los originales del Pastéis de Lisboa. Pero no solo de estas maravillas de crema vive este establecimiento. También encontraréis pastas típicas, dulces y saladas típicas de los bares portugueses como los 'pao de lo' (bizcocho), 'bolo de arroz' (magdalenas de trigo y arroz), 'pao de deus' (bollo con coco), quiches y bocadillos típicos, todo hecho con recetas tradicionales.

Tienda y cáterin

En A Casa Portuguesa, se dedican a promover los sabores y productos de origen local. Tienen productos de tradición gourmet de Portugal elegidos cuidadosamente: conservas de paté de sardina, quesos y embutits DOP, mermeladas. Los vinos también se eligen de las mejores bodegas del país como por ejemplo el vino Albariño y vino de Oporto, entre otros.

Otros acontecimientos

A Casa Portuguesa ha acogido acontecimientos culturales, exposiciones de arte y catas de vino, ofreciendo a los visitantes una ventana a la rica historia y tradiciones del país. Si estás buscando una experiencia gastronómica y cultural auténtica, y tanto si eres un amante de la pastelería, un aficionado al buen vino o simplemente alguien que desea conocer más sobre la cultura portuguesa, este establecimiento te ofrecerá una buena experiencia de sabor y tradición.

Horarios

El espacio está abierto todos los días de 9.30 a 21 h, excluyendo los días de festividades.