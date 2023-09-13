Time Out dice

El Park Güell es uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad de Barcelona, ocupa dos partes de la colina de las Tres Creus y del Carmel. Desde 1984 es Patrimonio de la Humanidad, ya que es considerado como una de las creaciones más importantes de Antoni Gaudí, además de ser único y de haber supuesto una gran influencia en muchos movimientos y en otros artistas de la época.

Gaudí quería emular las ciudades jardín inglesas y se obsesionó en conseguir una perfecta integración de sus obras en la naturaleza. Un ejemplo de ello son las columnas hechas de piedra que sugieren palmeras, estalactitas y cuevas naturales. El Park Güell es una de las máximas expresiones del estilo modernista de Gaudí, junto a otras obras maestras como la Casa Vicens, la Casa Batlló o la espectacular Sagrada Família.

El punto central del parque es una inmensa plaza rodeada por un banco serpenteante recubierto con la técnica del trencadís y parcialmente sostenida por la Sala de les Cent Columnes, pero tiene 86. Aunque la plaza sea el centro del espacio, la figura del dragón, en la escalera principal, es el emblema del parque.

¿Qué cuesta la entrada al Park Güell?

La entrada general cuesta 10 €, aunque también existen opciones a 7 € para los menores entre 7 y 12 años, los mayores de 65 años y con Tarjeta Rosa reducida y los acompañantes de las personas con discapacidad funcional. Además, los menores de 6 años, los usuarios de la Tarjeta Rosa y los miembros del registro cultural 'Gaudir Més', tienen el acceso gratis todos los días del año.

¿Qué horario tiene el parque?

El Park Güell abre sus puertas todos los días de 9:30 a 19:30 h, aunque tiene 30 minutos de margen después de la hora marcada en su entrada para poder acceder. El parque también reserva dos franjas horarias para el acceso de la vecindad y de los titulares de 'Gaudir Més': de 7 a 9.30 h y de 20 a 22 h.

¿Qué incluye la entrada?

Con la entrada general tendréis acceso al interior de todas las obras de Gaudí, como la Sala Hipóstila, la Casa del Guardia, los Jardines de Austria, la Plaza de la Naturaleza, el Pórtico de la Lavandera y muchos más a los que llegaréis por los magníficos caminos, viaductos y senderos.

¿Cuánto se tarda en ver el Park Güell?

Las 12 hectáreas que ocupa el Park Güell se pueden visitar de muchas formas. Si no tenéis mucho tiempo, se recomienda ir a ver solo la zona monumental del parque, donde tardaréis unas dos horas en visitarla completamente. Si gozáis de un poco más de tiempo y queréis ver también la zona verde y las áreas panorámicas, es recomendable dedicarle, al menos, medio día.