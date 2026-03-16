Time Out dice

Segunda edición del AMEBA Festival nació en abril de 2025 para celebrar el décimo aniversario de la Associació de Música Electrònica de Barcelona (AMEBA). Este año se celebra los días 18 y 19 de abril y da el salto de las Cotxeres de Sants al Poble Espanyol, y continúa volcado en crear comunidad en torno al talento local, fuera de los circuitos comerciales y reuniendo a artistas que combinan la música de baile y la experimentación sonora.

Habrá directos de b1n0, Monocrom, Nara is Neus, Nueen, Oma Totem, SDH i Sonic Wave Collective y DJ sets de Baldo, E.H. y Marc Piñol. Todo esto será de día en el espacio carpa, mientras que en el espacio picnic (también de día), habrá los b2b de Friascut y Less J, Gonzo y Oniria Sister, Ivy Barkakati y Breixo Martínez, y Nicole.aiff y Hanakito.

Noche en La Terrrazza y entradas

Además, en esta ocasión, el sábado por la madrugada habrá una Nit AMEBA FSTVL en la emblemática La Terrazzza del Poble Espanyol, con una programación formada por Arildo b2b Fede Zerdan, Basso Mata y Niz, que se alargará hasta las 5 h del domingo.

Las entradas están disponibles en DICE a partir de 26 euros (los dos días) y 36,50 euros (incluyendo también la noche en La Terrazza).

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