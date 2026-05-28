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Austin TV
Foto: Andie Borie / Montgrí | Austin TV

Austin TV

Concierto de los mexicanos enmascarados Austin TV en la Sala VOL el 9 de junio
  • Música, Rock y indie
  • Sala VOL, Sant Martí
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
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Time Out dice

Mucho antes que Angine de Poitrine, ya existían muchos grupos de rock instrumental que actuaban enmascarados (de Los Straitjackets a Glass Beams, passanndo por Los Tiki Phantoms). Desde 2001, los mexicanos Austin TV se han ganado un lugar en el olimpo de este tipo de grupos que rehúnen del ego y abrazan la fantasía y el misterio, tanto con sus músicas sugerentes y psicodélicas como con una puesta en escena que remite a los cómics y a la serie B.

Con el lema "tu cara no importa, importas tú" y un marcado espíritu indie, han tocado tanto en pequeños escenarios autogestionados de todo el mundo como ante públicos multitudinarios como el Vive Latino (México), Coachella (EE. UU.) y Rock al Parque (Colombia). Tras 10 años de pausa, en 2022 decidieron volver a los escenarios y ahora llegan a la Sala VOL, el 9 de junio, en una gira que incluye también Madrid, Valencia, Oviedo y San Sebastián.

Detalles

Dirección
Sala VOL
Sancho d'Àvila, 78
Sant Martí
Barcelona
08018
Transporte
Marina (M: L1)
Precio
16-18 €
Horas de apertura
20 h

Fechas y horas

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