Time Out dice

Mucho antes que Angine de Poitrine, ya existían muchos grupos de rock instrumental que actuaban enmascarados (de Los Straitjackets a Glass Beams, passanndo por Los Tiki Phantoms). Desde 2001, los mexicanos Austin TV se han ganado un lugar en el olimpo de este tipo de grupos que rehúnen del ego y abrazan la fantasía y el misterio, tanto con sus músicas sugerentes y psicodélicas como con una puesta en escena que remite a los cómics y a la serie B.

Con el lema "tu cara no importa, importas tú" y un marcado espíritu indie, han tocado tanto en pequeños escenarios autogestionados de todo el mundo como ante públicos multitudinarios como el Vive Latino (México), Coachella (EE. UU.) y Rock al Parque (Colombia). Tras 10 años de pausa, en 2022 decidieron volver a los escenarios y ahora llegan a la Sala VOL, el 9 de junio, en una gira que incluye también Madrid, Valencia, Oviedo y San Sebastián.