10 conciertos que no te puedes perder en el Primavera Sound 2026

1. Wet Leg
Miércoles, 3 de junio. Parc del Fòrum, 21.55 - 23.05 h
¿Quiénes son? Vienen de la Isla de Wight —cuna del mítico festival de finales de los 60— y se llaman Rhian Teasdale y Hester Chambers. En 2021 nos enamoraron a ritmo de motorik con una canción divertida, bailable y gamberra, Chaise longue, y desde entonces no hemos dejado de seguir sus pasos. De hecho, ya tocaron en el Primavera Sound en 2025 y ahora repiten, algo nada habitual.
¿Por qué tienes que verlas? Con su segundo trabajo, Moisturizer (2025), se han convertido en la gran sensación británica, desbancando incluso el regreso de Oasis: poca broma. Además, actúan gratis en la jornada inaugural del festival; si habéis reservado la invitación para el miércoles, también podréis ver a los británicos Yard Act, al castellonense Guitarricadelafuente y a la cantante, bailarina y coreógrafa de La Roca del Vallès, Ouineta.