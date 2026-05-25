10 conciertos que no te puedes perder en el Primavera Sound 2026

La programación del Primavera Sound es un pozo sin fondo. Del 3 al 6 de junio llenará el Parc del Fòrum con una lista inacabable de grupos y artistas, aunque los conciertos arrancan el lunes 1 de junio con el Primavera a la Ciutat y termina el domingo 7 con el Primavera Bits. Por el camino, también estarán las actuaciones gratuitas de la jornada inaugural y del Primavera Pro. Nos hemos fijado en los imperdibles, los cabezas de cartel, pero podríamos extendernos hablando de la letra mediana y pequeña: tampoco nos perderemos a Geese, Viagra Boys, Big Thief, Kneecap, Touché Amoré, Agriculture, Little Simz y Russowsky, entre tantos otros.

Y, en cuanto al talento catalán, seguiremos de cerca los directos de Rojuu, Ouineta, Renaldo & Clara, Ósserp, Remei de Ca la Fresca y Ven'nus, algunos de nuestros representantes en varios escenarios, además de Bad Gyal, por supuesto. En la siguiente selección, sin embargo, nos hemos centrado en los platos fuertes. Sacad los horarios, marcad preferencias y cruzad los dedos para que no se os solapen las actuaciones.

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