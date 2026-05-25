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The Cure, performing live
Photograph: Ben Houdijk / Shutterstock.com | The Cure, performing live
Photograph: Ben Houdijk / Shutterstock.com

10 conciertos que no te puedes perder en el Primavera Sound 2026

Los grandes nombres que marcan la nueva edición del festival en el Parc del Fòrum

Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
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La programación del Primavera Sound es un pozo sin fondo. Del 3 al 6 de junio llenará el Parc del Fòrum con una lista inacabable de grupos y artistas, aunque los conciertos arrancan el lunes 1 de junio con el Primavera a la Ciutat y termina el domingo 7 con el Primavera Bits. Por el camino, también estarán las actuaciones gratuitas de la jornada inaugural y del Primavera Pro. Nos hemos fijado en los imperdibles, los cabezas de cartel, pero podríamos extendernos hablando de la letra mediana y pequeña: tampoco nos perderemos a Geese, Viagra Boys, Big Thief, Kneecap, Touché Amoré, Agriculture, Little Simz y Russowsky, entre tantos otros.

Y, en cuanto al talento catalán, seguiremos de cerca los directos de Rojuu, Ouineta, Renaldo & Clara, Ósserp, Remei de Ca la Fresca y Ven'nus, algunos de nuestros representantes en varios escenarios, además de Bad Gyal, por supuesto. En la siguiente selección, sin embargo, nos hemos centrado en los platos fuertes. Sacad los horarios, marcad preferencias y cruzad los dedos para que no se os solapen las actuaciones.

NO TE LO PIERDAS: La guía completa del Primavera Sound 2026

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10 conciertos imperdibles del PS 2026

1. Wet Leg

Wet Leg
Wet Leg
Wet Leg

Miércoles, 3 de junio. Parc del Fòrum, 21.55 - 23.05 h

¿Quiénes son? Vienen de la Isla de Wight —cuna del mítico festival de finales de los 60— y se llaman Rhian Teasdale y Hester Chambers. En 2021 nos enamoraron a ritmo de motorik con una canción divertida, bailable y gamberra, Chaise longue, y desde entonces no hemos dejado de seguir sus pasos. De hecho, ya tocaron en el Primavera Sound en 2025 y ahora repiten, algo nada habitual.

¿Por qué tienes que verlas? Con su segundo trabajo, Moisturizer (2025), se han convertido en la gran sensación británica, desbancando incluso el regreso de Oasis: poca broma. Además, actúan gratis en la jornada inaugural del festival; si habéis reservado la invitación para el miércoles, también podréis ver a los británicos Yard Act, al castellonense Guitarricadelafuente y a la cantante, bailarina y coreógrafa de La Roca del Vallès, Ouineta.

2. Doja Cat

Doja Cat
Doja Cat
Foto: Primavera Sound

Jueves, 4 de junio. Revolut, 22.05 - 23.20 h

¿Quién es? Nacida como Amala Ratna Zandile Dlamini, Doja Cat es una cantante y rapera proveniente de una familia de artistas de Los Ángeles, con origen sudafricano. Saltó a la fama con Mooo!, un single paródico en el que se comparaba con una vaca y que se hizo viral por su estética DIY, casi de meme. Pero de eso ya hace un tiempo y ahora presenta su quinto álbum de estudio, Vie (2025).

¿Por qué tienes que verla? Porque su concierto en el Primavera Sound supone su debut absoluto, no solo en Barcelona sino en España. Una buena oportunidad de descubrir el directo de una artista que fusiona a la perfección el R&B con el rap y el pop más pegadizo, y que colabora con luminarias como SZA, A$AP Rocky, Ariana Grande y The Weeknd.

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3. Massive Attack

Massive Attack
Massive Attack
Foto: Primavera Sound

Jueves, 4 de junio. Estrella Damm, 22.05 - 23.20 h

¿Quiénes son? Massive Attack son una institución, no solo del trip hop —la movida musical que nació en el Bristol de los 90 con ellos, Tricky y Portishead—, sino de la historia de la música reciente. Su combinación de hip-hop a cámara lenta, jazz atmosférico y electrónica es uno de los grandes hitos de las últimas décadas. Con cinco álbumes de estudio tuvieron suficiente y hace 15 años que no sacan uno nuevo. No lo necesitan.

¿Por qué tienes que verlos? Porque lo de Robert "3D" Del Naja y Grant "Daddy G" Marshall es alta cultura. Porque hace más de siete años que no actúan en Barcelona. Porque mantienen intacta su vigencia y no renuncian a la dimensión política de la música. Por perlas como Teardrop, Angel o Unfinished sympathy. Porque lo que hicieron hace algunas décadas todavía no ha sido superado.

4. Bad Gyal

Bad Gyal
Bad Gyal
Foto: Ana Páez

Jueves, 4 de junio. Estrella Damm, 1.20 - 2.50 h

¿Quién es? Alba Farelo, miembro de una estirpe de artistas que empieza con su padre actor y continúa con sus hermanas Mushka y Greta. Desde Vilassar de Mar irrumpió hace diez años en el panorama musical con la ya famosa versión del Work de Rihanna (Pai), que la convirtió, junto a la Pawn Gang, en pionera de la música urbana en Cataluña. Viene de llenar tres Sant Jordis el pasado febrero con la gira de Más cara (2026), su segundo álbum de estudio tras varios EPs y mixtapes.

¿Por qué tienes que verla? Porque es la catalana más universal que actúa en esta edición del festival. Porque, a pesar de ser criticada y amada a partes iguales, se ha mantenido siempre fiel a su idea –provocadora para algunos, inspiradora para otros–, sin importar el qué dirán. Porque hace música caribeña con DO del Maresme y porque en cada entrevista vemos que tiene la cabeza más amueblada y, a diferencia de otros, no le importa mojarse.

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5. Addison Rae

Addison Rae
Addison Rae
Foto: Primavera Sound

Viernes, 5 de junio. Revolut, 21.00 - 22.00 h

¿Quién es? Procedente de Luisiana, Addison Rae es una personalidad de TikTok convertida en estrella del pop. Con más de 61 millones de seguidores, es la segunda persona más seguida del mundo en la plataforma. Pasó de bailar canciones ajenas a crear su propia música y, con un poco de ayuda de Charli XCX (que colaboró en el EP AR y con quien ella colaboró en BRAT), ingresó en el panteón de la música popular.

¿Por qué tienes que verla? Porque hace el tipo de pop mainstream que puede gustar a todo el mundo, pero con un punto contemporáneo-alternativo que hace que suene interesante. Porque es el estreno oficial en Barcelona de una artista que encarna el modelo de estrella actual (con un pie en las redes sociales y otro en la música) y porque las canciones de su álbum de debut, Addison (2025), merecen la pena.

6. The Cure

The Cure
The Cure
Foto: Primavera Sound

Viernes, 5 de junio. Estrella Damm, 22:15 - 00:45 h

¿Quiénes son? Con 50 años de trayectoria, el grupo de Robert Smith y Simon Gallup es una leyenda viva del pop británico; el peinado del cantante es tan icónico como la figura de Isabel II tuneada por los Sex Pistols. Surgidos de la era post-punk, son uno de los bastiones más reconocibles del rock gótico y probablemente una de las bandas más influyentes de la historia en el ámbito de la música independiente y alternativa.

¿Por qué tienes que verlos? Porque un show de The Cure es más que un concierto, es casi una ceremonia llena de mística y misterio, maratoniana (¡dos horas y media, algo inusual en un festival pero que ya hicieron en el Primavera de hace 12 años con un bolo de tres horas!) y aderezada por una ristra inacabable de hits como Just like heaven, Lovesong, Boys don’t cry, In between days, Close to me, Friday I’m in love… No daremos abasto.

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7. Skrillex

Skrillex
Skrillex
Photograph: Supplied | Skrillex

Viernes, 5 de junio. Revolut, 1.00 - 2.30 h

¿Quién es? El californiano Sonny John Moore, que empezó tocando en el grupo de hardcore From First to Last, alcanzó la fama como músico de electrónica en plena fiebre del dubstep y que, curiosamente, ha acabado teniendo una repercusión masiva pese a que su música escape de cualquier fórmula comercial, con un pie en la escuela del desconcertante Aphex Twin y otro en un maximalismo descarado que arrasa en grandes recintos.

¿Por qué tienes que ir a verlo? Porque seguramente será una de las descargas eléctricas más brutales de la edición de este año, una explosión de energía que maneja a su antojo, conduciendo al público a su voluntad por una especie de montaña rusa en busca del siguiente drop. Y porque su último álbum, titulado irónicamente FUCK U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! (2025), es –sí– una inusual obra de arte.

8. The xx

The xx
The xx
Foto: Primavera Sound

Sábado, 6 de junio. 23:40 - 00:55 h

¿Quiénes son? Provenientes de Londres, enamoraron a toda una generación con su pop electrónico, minimalista y sutil en 2009. No han necesitado más que tres discos —xx (2009), Coexist (2012) e I see you (2017)— para convertirse en uno de los nombres imprescindibles de la música británica del siglo XXI. Son viejos conocidos del festival, donde han actuado en diversas ocasiones como grupo y también por separado.

¿Por qué tienes que ir a verlos? Porque Romy Madley Croft, Oliver Sim y Jamie Smith regresan al Primavera Sound para ofrecer una de sus primeras actuaciones en ocho años y porque están trabajando en su cuarto álbum de estudio (lo bueno se hace esperar). Porque siempre es una buena idea someterse a una dosis magistral de pop vaporoso y evocador en medio del bombardeo de estímulos de un gran festival.

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9. My Bloody Valentine

My Bloody Valentine
My Bloody Valentine
Foto: Primavera Sound

Sábado, 6 de junio. Estrella Damm, 22.05 - 23.20 h

¿Quiénes son? Todavía nos pitan los oídos por aquel concierto titánico que ofrecieron en el Auditori del Fòrum en la edición de 2009. Aquello, en un recinto cerrado, fue una auténtica locura, pero no sufráis, que al aire libre el efecto se diluye un poco (llevad tapones, eso sí). Los irlandeses liderados por Kevin Shields son los autores de Loveless (1991), una obra maestra de la distorsión y las melodías etéreas que ha influido en cientos de grupos que beben de las inescrutables fuentes del shoegaze.

¿Por qué tienes que ir a verlos? Porque no se trata de uno de esos grupos que arrastran nostalgia por los escenarios. Su música cambió el curso del rock independiente y continúa, a día de hoy, no solo vigente, sino como un faro. Si queréis ver cómo se construye en directo una catedral de sonido y acabar con los sentidos aturdidos por su belleza hiriente, esta es una experiencia que no os podéis perder.

10. Gorillaz

Gorillaz
Gorillaz
Image courtesy of @gorillaz on Instagram

Sábado, 6 de junio. 1.15 - 2.45 h

¿Quiénes son? A priori, un grupo formado por personajes de dibujos animados, aunque todo el mundo sabía, casi desde el principio, que era una fantasía liderada por Damon Albarn (cantante de Blur) junto con el dibujante de cómics Jamie Hewlett (autor de Tank Girl). 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs eran los miembros virtuales de un grupo gamberro y original, con una mezcla delirante de hip-hop, funk y psicodelia.

¿Por qué tienes que ir a verlos? Porque es posiblemente uno de los grupos alternativos más divertidos de ver en directo y porque tienen hits tan incontestables como Feel Good Inc. y Clint Eastwood, entre muchos otros, incluyendo las piezas de su trabajo más reciente, The Mountain (2026), que cuenta con colaboraciones de Tony Allen, Bizarrap, IDLES y Johnny Marr, entre otros.

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