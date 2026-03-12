Time Out dice

No todos los festivales obedecen a la lógica del crecimiento infinito. El Mostra, que este 2026 cumple cinco años, es "orgullosamente pequeño", y limita la asistencia a 1.000 personas, "para garantizar una experiencia cómoda, segura y humana". Se trata de un proyecto sin ánimo de lucro que ofrece, del 12 al 15 de marzo, 35 horas de música, entre el Pavelló Olímpic de la Vall d'Hebron y Casa Montjuïc, que acoge la jornada inaugural del 12 de marzo.

El cartel combina artistas internacionales y locales, con algún gran nombre de los platos como Angel Molina y mucho talento que se escapa de los circuitos más comerciales. Habrá lives de Absis & Estrato Aurora (presentando Atavic), Substance & Vainqueur (con Scion), Lemont, R-010 y Surgeon. Además, Dania y Rupert Clervaux (con Acción y destino) y The Transcendence Orchestra actuarán en la jornada inaugural de Casa Montjuïc.

Aparte, habrá DJ sets de Al Blayney, Aerae b2b Presha, Marylou, Melina Serser, Muted, Patrick Russell, Rachael, Steve Bicknell, Timnah, Toé, upsammy y XBD, que además este año el viernes y el sábado se alargarán hasta las 3 de la madrugada.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas están disponibles en la web del Mostra a un precio de 155,90 euros para los tres días, pero también se venden por separado a 52,70, y si os queréis ahorrar un poco y vais en grupo, sale bastante a cuenta comprar cuatro de golpe (tenéis que entrar todos juntos, eso sí).

La jornada del jueves en Casa Montjuïc empiez a las 20 h. Ya en la Vall d'Hebron, el viernes empieza a las 17 y el sábado y el domingo a las 12 h (hay entradas más baratas para acceder antes de las 14 h el domingo).

